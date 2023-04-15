Потеплеет, но погоду перед Пасхой испортят дожди: в Укргидрометцентре дали прогноз на субботу. Карта

Погода накануне Пасхи в Украине будет теплее, чем в последнее время. Однако ее испортят дожди. В целом, по стране будет облачно с прояснениями.

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Об этом заявили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, температура поднимется до +19 градусов (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Ночью в Закарпатье и Прикарпатье, днем на Правобережье умеренный дождь. На остальной территории без существенных осадков, лишь в северо-восточных областях ночью небольшой дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с", – сказано в сообщении.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°, на юге страны местами 14-19°.

В Карпатах ночью и днем синоптики обещают 2-7° тепла.

В Киевской области 15 апреля ночью существенных осадков не ожидается, а вот днем прогнозируется дождь.

"Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 8-13°", – добавили в Укргидрометцентре.

В Киеве, по прогнозам, ночью ожидается 5-7° тепла, а днем около +10 °.

В то же время синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях.

В частности, 14-17 апреля, вследствие значительных сбросов воды при пропуске весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет продолжаться затопление пойменных территорий. Частичное затопление прирусловых территорий прогнозируется в ряде приречных населенных пунктов в Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

Также возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области и подтопление реки Днистер в Могилев-Подольском Винницкой области.

То же самое касается и Киевской ГЭС – на Днепре в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области также будет продолжаться затопление пойменных территорий и низких участков садово-дачной застройки.

С 15 по 18 апреля до одного метра поднимется вода на реках бассейна Припять. А 15 16 числа – на реках бассейнов Прута, Сирета и реках Закарпатской области.

Та же ситуация ожидается на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.).

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам мэра Киева Виталия Кличко, гидрологические службы столицы сейчас работают в усиленном режиме – они мониторят места возможных подтоплений. Подтопление может угрожать отдельным территориям, где расположены частные дома, а также дачи жителей столицы.

В селе Иванков Киевской области в пятницу, 14 апреля, из-за подъема воды была подтоплена временная переправа. В настоящее время движение автотранспорта организовано через село Кухари.

А в Киеве 13 апреля в результате подъема воды в реке Днепр было зафиксировано подтопление береговой линии. В частности, это касается набережной в районе Подола и Оболони.

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