Потеплеет, но будет ветрено и мокро: синоптики обновили прогноз на вторник. Карта

Во вторник, 21 февраля, в Украине облачно, во всех областях ожидаются осадки. Почти на всей территории страны будут идти дожди, а на северо-востоке прогнозируют также и мокрый снег.

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Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца). На Левобережье Украины и в Карпатах на дорогах местами может образоваться гололедица.

Ночью температура воздуха будет колебаться по стране от нуля до 5 градусов тепла, а на Левобережье от нуля до 5 мороза. Днем потеплеет до +3...+8 градусов по Цельсию, а в западных и южных областях будет еще теплее – 7-12 градусов с отметкой "плюс".

Синоптики объявили предупреждение из-за ветреной погоды. В течение текущих суток в Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, а в западных областях скорость ветра местами будет достигать 25 м/с (первый уровень опасности, желтый).

На Киевщине во вторник также облачно, ожидается дождь, который ночью будет падать вместе с мокрым снегом. Скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 17-22 м/с.

Температура воздуха по области ночью от нуля до 5 градусов тепла, а столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов. В Киеве ночью 1-3 градуса тепла, а днем от +5 до +7 по Цельсию.

Как писал OBOZREVATEL, украинский синоптик Наталья Диденко сообщила, что 21 февраля Украину накроет циклон Willy с атмосферными фронтами. Поэтому практически по всей территории ожидаются дождь и мокрый снег.

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