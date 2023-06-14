Потеплеет до +27, но пройдут дожди: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 15 июня

Погода в Украине в четверг, 15 июня, снова будет дождливой в части областей. В то же время температура воздуха по стране прогреется местами до +27 градусов.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. По данными синоптиков, умеренные дожди в четверг вероятны в западных регионах.

На остальной части Украины также будет влажно – в южных, восточных, северных областях, а также в центральных регионах и в Крыму прогнозируют кратковременные дожди.

Столбики термометров в западных регионах будут показывать днем от +22 до +24 градусов, ночью температура опустится до +12..+10 градусов. В северных областях днем будет +24..+26, а ночью +15..+13.

В центре Украины 15 июня воздух прогреется до +27 градусов днем, а ночью синоптики ожидают от +15 до +17.

На востоке температура днем +23..+25, а на юге ожидается +25..+27. Ночью синоптики прогнозируют +15…+18.

В столичном регионе, как уточнили в Укргидрометцентре, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в Киевской области 15 июня ночью +12..+17, днем +22..27 градусов. В Киеве ночью ожидается около +15, днем +23..+25.

Также синоптики предупредили, что из-за подрыва Каховской ГЭС на Днепре 14-15 июня будет содержаться значительное затопление прирусловых территорий и частей населенных пунктов в Каховском, Херсонском, Бериславском и Скадовском районах Херсонской области (III уровень опасности – красный).

Также ожидается частичное затопление поймы и пониженных участков приречных территорий на Кременчугском водохранилище Черкасской области (I уровень опасности – желтый).

В то же время уровни воды Каховского водохранилища будут держатся ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности – коричневый).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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