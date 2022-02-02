Пострадавший во время стрельбы в Днепре нацгвардеец рассказал о трагедии. Фото

19-летний солдат-срочник Денис Намесник, который пострадал во время стрельбы своего сослуживца Артемия Рябчука на Южном машиностроительном заводе в Днепре, пришел в сознание и вспомнил о трагических событиях раннего утра 27 января. Нацгвардеец рассказал, что во время инцидента находился в казарме, где отсыпался после несения дневной службы на посту.

По словам Намесника, от глубокого сна его разбудили громкие хлопки. Об этом передают авторы Telegram-канала "Днепр сейчас".

Боец пояснил, что с Рябчуком они вместе проходили воинскую службу, были знакомы, однако близко не общались. Анализируя события, которые предшествовали массовому убийству, Денис Намесник признает, что не представляет, почему его сослуживец так поступил и что могло толкнуть его на столь жестокое преступление.

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Тем временем врачи отмечают положительную динамику в состоянии солдата, он получил сквозное ранение седалищного нерва.

Напомним, что на минувших выходных пятерых пострадавших от пуль, выпущенных по нацгвардейцам из автомата Калашникова Артемием Рябчуком, посетил персонально министр внутренних дел Денис Монастырский с делегацией.

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