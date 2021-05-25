Пострадавший поделился деталями смертельного ЧП с воздушным шаром на Хмельнитчине

К трагедии на Хмельнитчине, когда вблизи села Кульчиевцы перевернулась корзина воздушного шара с пассажирами, привел сильный ветер. Один из пострадавших сказал, что пилот не смог справиться с аварийной посадкой, аппарат зацепился за деревья на кладбище, у корзины отделилось дно и люди из него просто выпали.

Так погиб один человек, остальные пятеро серьезно травмировались, говорится в сюжете телеканала "Украина 24". Местные жители ранее отмечали, что инциденты с воздушными шарами даже за последние несколько недель в регионе случались не раз, однако в Федерации воздухоплавания заявили, что такой трагический – впервые.

Отмечается, что накануне в Каменце-Подольском состоялся брифинг чиновников, но новых подробностей смертельного события они не раскрыли. Единственное, что сказали: в дальнейшем при любых фестивалей воздушных шаров они будут проводить их безопаснее, но как – не уточнили.

Один из пострадавших, который сейчас находится в больнице, рассказал, что в тот трагический день они поднимались в небо в хорошую погоду, а когда возвращались в Каменец-Подольский, поднялся сильный ветер и начал раскачивать шар. По его словам, пилот не смог сделать аварийную посадку, шар начало относить в сторону кладбища. Там он стал крушить памятники.

"Дно отделилось от корзины, и мой товарищ провалился в ту дырку. Просил помощи, но я, к сожалению, не смог его удержать. Где-то именно тогда он и ноги поломал", – сказал мужчина.

Очевидцами этого события стали сельчане, они первыми спасали людей, поэтому рассказали: этого мужчину (который дал комментарий. – Ред.) влекло по земле так, что полностью была рваная футболка и не было обуви. Местная жительница, у которой он упал на огороде, сразу принесла одеяло и подушку, чтобы не было переохлаждения, и вызвала медиков.

Всего в Кульчиевцы приезжало шесть карет скорой помощи, госпитализировали пятерых пострадавших, среди которых и пилот. К сожалению, 53-летний житель Прилук погиб. Он приехал с женой, чтобы покататься на шаре.

Сейчас в больнице остаются два человека. Одного пострадавшего с переломами пальцев уже выписали, еще двоих перевели.

В Федерации воздухоплавания объяснили, что за 23 года фестиваля в Каменце-Подольском такая трагедия случилась впервые. Также добавили, что пилот был опытный, у него 11 лет стажа. Почему он не смог безопасно посадить шар, пока неизвестно.

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