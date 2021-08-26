Посол Корнийчук обратился к хасидской общине о необходимости соблюдения украинского законодательства при паломничестве в Умань

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук направил обращение Бреславскому раввинскому комитету, в котором проинформировал о мерах правительства Украины по подготовке к проведению нынешнего визита паломников на могилу цадика Нахмана во время празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана.

Об этом Посольство Украины сообщает на своей странице в соцсети Facebook.

"Я обращаюсь с просьбой провести разъяснительную работу и донести до хасидской общины информацию о необходимости соблюдения украинского законодательства на благо дружественных отношений между нашими народами и нашими государствами", — говорится в обращении.

Посол выразил обеспокоенность по поводу необоснованных обвинений раввина Яакова Джана в "антисемитизме" со стороны украинских правоохранительных органов и во взяточничестве власти.

Видео дня

"С учётом последних событий со стрельбой в Умани, Евгений Корнийчук ещё раз подчеркнул необходимость соблюдения требований украинского законодательства при пересечении государственной границы и соблюдения общественного порядка во время пребывания на территории Украины", –отмечает Посольство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве согласовали массовое паломничество представителей иудаистического верования в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе.