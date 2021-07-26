После языкового скандала в Харькове продавщицу киоска уволили: новые детали

Владелец киоска "Колосся. Долина смаку", в котором отказались обслуживать клиентку на украинском языке, уволил продавщицу. Как оказалось, она временно заменяла постоянную сотрудницу на время болезни.

Об этом в Facebook сообщила жительница города Оксана Хвыля, которая и рассказала ранее о самом скандале. Женщина подчеркнула, что владелец украиноязычный и родом из Львова.

"Собственник нормальный, украиноязычный, родом из Львова. А продавщицу нашел на замену, пока постоянная болеет", – написала она.

Хвыля добавила, что, когда мужчина узнал о скандале, ему стало плохо.

"Когда я увидела в привате сообщение от его жены, он уже нашел замену и увольнял красаву. Так что отбой воздушной тревоги, покупайте у владельца картоплянники и бандерики. Он рад каждому", – написала жительница Харькова.

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Также она подчеркнула, что мужчина был приятно удивлен таким количеством патриотов.

Как сообщал OBOZREVATEL, о скандале в харьковском киоске стало известно 25 июля. Продавщица отказалась обслуживать клиентку из-за того, что та говорит на украинском языке.

Также отмечалось, что работница торговой точки хамила и кричала, а также заявляла, что она русская и "никакого украинского тут не будет".