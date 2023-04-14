После Пасхи Землю накроют две сильные магнитные бури: названы опасные даты

Во второй половине апреля-2023, после Пасхи, Землю накроет еще две магнитные бури, одна из которых будет мощной, а другая – средней. Метеозависимым людям в эти дни следует обратить внимание на свое самочувствие и следовать советам специалистов.

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Об этом пишет издание "Вікна". Как отмечается, 18 апреля ожидается магнитная буря сильной интенсивности – ее последствия могут ощутить не только метеозависимые люди.

А 20 апреля магнитная буря будет менее сильной, специалисты оценивают ее уровень как "средний".

Как подготовиться к магнитным бурям?

Выброс потоков из Солнца может повлиять на поведение и самочувствие человека. В первую очередь негативное влияние магнитных бурь заметно на здоровье людей. Обычно метеозависимые испытывают головную боль, головокружение, боль в суставах, нарушение сна, может быть также плохое настроение.

Специалисты доказали, что перепады атмосферного давления и температуры, вызванные колебанием магнитного поля, негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, вследствие чего увеличивается количество инфаркта миокарда, инсульта, других заболеваний.

Чтобы уменьшить влияние солнечной активности на организм, специалисты советуют больше быть на свежем воздухе, ограничить употребление "тяжелой" пищи алкоголя и кофе. В рацион следует включить много воды, фруктов и овощей.

Кроме того, лучше избегать стрессовых ситуаций, споров, конфликтов, переездов. В целом, организм нельзя в эти дни переутомлять – все важные дела лучше перенести на другой день.

Также специалисты советуют иметь с собой лекарство против головной боли.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о космической погоде, предоставленная Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США, была обновлена, включая новые данные за апрель 2023 года. Согласно этой информации, ожидается, что этот месяц будет относительно спокоен.

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