После дуновения весеннего тепла в Украину вернется зима с мокрым снегом и сильным ветром: где будет плохая погода. Карта

Зима хоть и уступила законное место весне, все же пытается напомнить о себе украинцам, словно компенсируя тепло, которым радовала во время своего сезона. В четвертый день марта в Украину ворвется сильный ветер, который "навеет" даже кое-где мокрого снега и дождя.

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Об ухудшении погоды сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в субботу, 4 марта, в Украине будет облачно с прояснениями.

На севере и местами на западе страны пройдет небольшой мокрый снег, который может переходить в дождь.

При этом температура воздуха не испытает значительного снижения и днем составит +3...+8, а в южных областях поднимется даже до +6...+11.

Ночью также не ожидается больших морозов, столбики термометров в это время суток будут показывать +2...-3. Только в Карпатах ночь будет морозной, здесь прогнозируют -2...-7.

Несмотря на умеренную температуру воздуха, в субботу ожидается сильный утер. Днем по всей территории, кроме южной части, порывы будут достигать 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности – желтый.

Метеорологи предупредили, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетической системы, коммунального хозяйства, а также нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

В Киеве 4 марта облачно с прояснениями. Днем местами небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы до 15-18 м/с. Объявлен I уровень опасности – желтый

Днем температура воздуха прогреется до +4…+6, а ночью будет около нуля. По области днем +3...+8, ночью от +2 до -3 мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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