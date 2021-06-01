Так, друзья — сегодня будет интересный пост-фоторепортаж с рассказом о том, как и где живут люди, эвакуированные 27 апреля 1986 года из Припяти — это новый материал из цикла моих постов о Чернобыльской Зоне отчуждения, материал для которых я отснял этой весной и постепенно публикую в блоге. Во многих фильмах и книгах о Чернобыльской аварии часто рассказывается про эвакуацию из Припяти — в подробностях описывается, как были поданы автобусы к подъездам, как милиция ходила по домам и проверяла, кто остался внутри и так далее — но к сожалению, почти никто не говорит и не пишет о том, что было после.

А ведь для эвакуированных из Припяти людей 27 апреля всё не закончилось, а только началось — начались месяцы скитаний по родственникам да по общежитиям, начались годы неопределённости и раздрая — люди жили и работали где придётся, пытались обзавестись новым бытом, боролись с начавшимися после переоблучения болезнями... Часть этих фактов мы рассказали в нашем недавнем фильме об эвакуации из Припяти, а кое-что ещё я расскажу и покажу в сегодняшнем посте, пишет Максим Мирович в Facebook.

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Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как живут люди, эвакуированные из Припяти. В

02. Я прочитал множество книг-воспоминаний бывших припятчан, с многими и пообщался лично — и в целом люди рассказывают примерно одно и то же. К примеру, такой факт — в первый послеаварийный год советская власть вообще не знала, что делать с бывшими жителями Припяти. Город как бы перестал существовать, по телевизору шли бравурные репортажи о том, как в Чернобыльскую Зону возвращается жизнь, но действительность была совсем иной — и сперва власти попросту не знали, что делать с припятчанами.

03. Где-то в 1987-м году было принято решение о компенсации — лично я считаю, что сделано это было под давлением международного сообщества — авария в Чернобыле стала, как тогда говорили, достоянием гласности — и скрыть судьбу десятков тысяч бывших жителей ныне мёртвого города было уже невозможно. Людям стали выплачивать компенсации по несколько тысяч рублей, а также предлагать жильё взамен утраченных квартир в Припяти.

Одним из таких районов стали жилые кварталы в киевском районе Троещина — в самом конце восьмидесятых годов на киевской окраине слепили вот такие многоэтажные панельные дома:

04. Всего на Троещине расселили около 16.000 жителей Припяти. Здесь же получили квартиры и бывший директор станции Брюханов, и зам. главного инженера Анатолий Дятлов — который отсидел 4 года из 10 назначенных ему советским судом лет, а затем жил на Троещине.

05. Прямо напротив "чернобыльских" домов на Троещине расположен тематический парк с памятной стелой, посвящённой событиям Чернобыля:

06. Центральная часть парка выглядит вот так:

07. Ограда парка сделана из кирпича и сварных решеток из металлического прута, которые украшены элементами, напоминающими атомы:

08. На внутренней части стены вмонтированы плиты из чёрного гранита, рассказывающие про отселённые города и деревни Чернобыльской Зоны:

09. Есть здесь и Припять, годы жизни которой (1970-1986) обозначены, как на могиле человека:

10. Честно говоря, парк производит двоякое впечатление. С одной стороны понимаешь, что да — память Чернобыля нужно был как-то увековечить, сделать какое-то памятное место, куда люди могли бы придти с детьми и поговорить об истории — и формат парка хорошо подходит для этого. С другой стороны, этот парк — ежедневное напоминание эвакуированным людям о случившейся с ними трагедии. Не знаю, комфортно ли им видеть это каждый день.

11. В остальном эта часть Троещины — самый обычный киевский район, застроенный обычными панельными зданиями.

12. В которых самые обычные, типично киевские подъезды, украшенные местными жителями:

13. Однако не все бывшие жители Припяти живут в Киеве на Троещине — один из работников станции живёт в районе киевской Дарницы — это небольшой район на юго-восточной окраине города, застроенный вот такими типовыми кирпичными зданиями:

14. Дарница — тоже самый обычный киевский район с самыми обычным людьми, ничем не отличающийся от других окраинных районов Киева.

15. Где-то в этих кварталах живут бывшие припятчане, большое интервью с одним из которых (работником ЧАЭС, бывшим на станции в ночь аварии) мы вскоре опубликуем на нашем ютуб-канале.

А в комментариях напишите, есть ли у вас знакомые чернобыльцы — ликвидаторы или бывшие жители нынешней территории Зоны отчуждения? Достаточно ли им, по вашему мнению, помогает государство? Или помощи недостаточно?

Расскажите, интересно.

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