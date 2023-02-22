Посевной календарь на март: какие дни благоприятны для работ на огороде и в саду

Уже через неделю наступает календарная весна, и огородникам пора закладывать семена под будущий урожай. А первые дни сезона – это время для выращивания рассады и подготовки почвы под посадку огорода. Но важно знать, когда сеять овощи и возделывать землю в марте.

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В народе считается, что лучше всего координировать эти работы с фазами Луны. Это должно обеспечить здоровье и силу будущим всходам овощей. OBOZREVATEL публикует подробный посевной календарь на март 2023 года.

Какими будут фазы Луны в марте

1-6 марта – вторая четверть;

7 марта – полнолуние;

8-20 марта – спадающая Луна;

21 марта – новолуние;

22-31 марта – растущая Луна.

В целом наиболее удачными датами для посева овощей являются следующие: 2, 3, 9-13, 16, 17, 24-26 марта.

Удачные даты для высевания отдельных культур

Отдельные растения имеют свои удачные даты для посева. Выбирайте конкретные дни под овощи, фрукты и декоративные культуры.

Корнеплоды

Картофель, топинамбур — 16, 17;

Батат — 9-13, 16, 17;

Свекла, морковь, пастернак — 9-13;

Редька — 9-13, 16, 17;

Редис — 2, 3, 9-13, 16, 17, 29-31;

Сельдерей, петрушка на корень — 9-13, 16, 17.

Луковые

Лук на луковицы — 9-13, 16, 17;

Лук на зелень — 9-11, 16, 17;

Чеснок — 9-11, 16, 17;

Лук порей — 9-13, 16, 17, 22-26.

Овощи

Томаты, физалис — 2, 3, 24-26, 29-31;

Перец сладкий и острый — 12, 13, 22-26;

Баклажаны — 12, 13, 24-26;

Огурцы — 2, 3, 12, 13, 29-31;

Брокколи, цветная капуста — 9-11, 16, 17, 24-26;

Капуста ранняя — 9-11;

Капуста поздняя — 9-11, 24-26;

Сельдерей — 9-13, 16, 17, 24-26;

Кабачки, патиссоны, тыква — 2, 3, 22-26;

Стручковые — 1, 9-11, 27, 28;

Подсолнечник — 4-6, 9-11;

Зерновые — 2, 3, 24-26, 29-31;

Зелень и травы

Салат листовой — 9-11, 22, 23;

Шпинат — 22, 23;

Качанные салаты, цикорий — 9-11;

Руккола, кресс, листовая горчица — 2, 3, 12, 13, 22, 23, 29-31;

Щавель — 12, 13, 24-26;

Укроп и фенхель — 16, 17, 24-26;

Петрушка, кинза — 24-26;

Базилик, душица, розмарин — 2, 3, 8, 12, 13, 29-31;

Лекарственные и чайные культуры — 4-6, 8, 9, 12, 13;

Микрогрин — 22, 23.

Плодово-ягодные культуры

Земляника, клубника — 1-3, 27-31;

Яблоня — 14-17, 24-26;

Груша, айва — 9-11, 16, 17;

Абрикос, вишня, слива, персик — 9-11, 14, 15, 24-26;

Черешня — 4-6, 24-26;

Грецкий орех, фундук — 1, 9-11, 24-28;

Калина, шиповник, рябина, облепиха — 2, 3, 14, 15, 24-26, 29-31;

Боярышник — 2-6, 12, 13, 22, 23, 29-31;

Смородина — 2-6, 12, 13, 16, 17, 29-31;

Малина — 1-3, 12, 13, 27-31;

Крыжовник — 2, 3, 12, 13, 16, 17, 29-31;

Виноград — 9-15.

Декоративные растения

Газон и почвопокровные растения — 14, 15, 22, 23;

Сидераты — 2, 3, 22-26, 29-31;

Однолетники — 2, 3, 8-11, 24-26, 29-31;

Луковичные и клубневые — 12, 13, 16, 17;

Травянистые многолетники — 8-11, 24-26;

Хвойные — 8;

Живая изгородь — 1, 4-6, 8-11, 27, 28;

Кустарники и деревья — 4-6, 8, 24-26;

Лианы — 1, 8

Как спланировать садовые и огородные работы

Лунный календарь также определяет удачные дни для разных видов садовых и огородных работ. Вот эти даты.

Борьба с сорняками — 7, 14, 15, 18, 19, 22, 23;

Проращивание семян — 2, 3, 9-13, 16, 17, 24-26, 29-31;

Пикирование, прореживание — 9-11, 16, 17;

Обрезка, омоложение, формовка — 12-17;

Прививание — 14-17, 21;

Борьба с вредителями и болезнями — 1, 4-8, 18, 19, 21-23, 29-31;

Профилактическая обработка — 1, 8, 14, 15, 29-31;

Заготовка черенков — 16, 17, 20, 24-26;

Чистка и обработка коры — 2-6, 14-17, 22-26, 29-31;

Обработка, ремонт теплиц и парников — 1, 7, 14, 15, 18, 19, 27, 28;

Уборка на участке — 7, 14, 15, 21;

Защита сада и хранилищ от грызунов — 7, 18, 19;

Засолка и квашение — 1, 24-28.

Неблагоприятные дни для садово-огородных работ

Отдохнуть от подготовительных работ к посеву огорода и сада можно в дни, которые считаются неблагоприятными для такой деятельности. В марте 2023 года это будут следующие даты: 7, 14, 15, 18-21.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно выбрать семена овощей по упаковке.

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