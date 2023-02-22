Посевной календарь на март: какие дни благоприятны для работ на огороде и в саду
Уже через неделю наступает календарная весна, и огородникам пора закладывать семена под будущий урожай. А первые дни сезона – это время для выращивания рассады и подготовки почвы под посадку огорода. Но важно знать, когда сеять овощи и возделывать землю в марте.
В народе считается, что лучше всего координировать эти работы с фазами Луны. Это должно обеспечить здоровье и силу будущим всходам овощей. OBOZREVATEL публикует подробный посевной календарь на март 2023 года.
Какими будут фазы Луны в марте
1-6 марта – вторая четверть;
7 марта – полнолуние;
8-20 марта – спадающая Луна;
21 марта – новолуние;
22-31 марта – растущая Луна.
В целом наиболее удачными датами для посева овощей являются следующие: 2, 3, 9-13, 16, 17, 24-26 марта.
Удачные даты для высевания отдельных культур
Отдельные растения имеют свои удачные даты для посева. Выбирайте конкретные дни под овощи, фрукты и декоративные культуры.
Корнеплоды
Картофель, топинамбур — 16, 17;
Батат — 9-13, 16, 17;
Свекла, морковь, пастернак — 9-13;
Редька — 9-13, 16, 17;
Редис — 2, 3, 9-13, 16, 17, 29-31;
Сельдерей, петрушка на корень — 9-13, 16, 17.
Луковые
Лук на луковицы — 9-13, 16, 17;
Лук на зелень — 9-11, 16, 17;
Чеснок — 9-11, 16, 17;
Лук порей — 9-13, 16, 17, 22-26.
Овощи
Томаты, физалис — 2, 3, 24-26, 29-31;
Перец сладкий и острый — 12, 13, 22-26;
Баклажаны — 12, 13, 24-26;
Огурцы — 2, 3, 12, 13, 29-31;
Брокколи, цветная капуста — 9-11, 16, 17, 24-26;
Капуста ранняя — 9-11;
Капуста поздняя — 9-11, 24-26;
Сельдерей — 9-13, 16, 17, 24-26;
Кабачки, патиссоны, тыква — 2, 3, 22-26;
Стручковые — 1, 9-11, 27, 28;
Подсолнечник — 4-6, 9-11;
Зерновые — 2, 3, 24-26, 29-31;
Зелень и травы
Салат листовой — 9-11, 22, 23;
Шпинат — 22, 23;
Качанные салаты, цикорий — 9-11;
Руккола, кресс, листовая горчица — 2, 3, 12, 13, 22, 23, 29-31;
Щавель — 12, 13, 24-26;
Укроп и фенхель — 16, 17, 24-26;
Петрушка, кинза — 24-26;
Базилик, душица, розмарин — 2, 3, 8, 12, 13, 29-31;
Лекарственные и чайные культуры — 4-6, 8, 9, 12, 13;
Микрогрин — 22, 23.
Плодово-ягодные культуры
Земляника, клубника — 1-3, 27-31;
Яблоня — 14-17, 24-26;
Груша, айва — 9-11, 16, 17;
Абрикос, вишня, слива, персик — 9-11, 14, 15, 24-26;
Черешня — 4-6, 24-26;
Грецкий орех, фундук — 1, 9-11, 24-28;
Калина, шиповник, рябина, облепиха — 2, 3, 14, 15, 24-26, 29-31;
Боярышник — 2-6, 12, 13, 22, 23, 29-31;
Смородина — 2-6, 12, 13, 16, 17, 29-31;
Малина — 1-3, 12, 13, 27-31;
Крыжовник — 2, 3, 12, 13, 16, 17, 29-31;
Виноград — 9-15.
Декоративные растения
Газон и почвопокровные растения — 14, 15, 22, 23;
Сидераты — 2, 3, 22-26, 29-31;
Однолетники — 2, 3, 8-11, 24-26, 29-31;
Луковичные и клубневые — 12, 13, 16, 17;
Травянистые многолетники — 8-11, 24-26;
Хвойные — 8;
Живая изгородь — 1, 4-6, 8-11, 27, 28;
Кустарники и деревья — 4-6, 8, 24-26;
Лианы — 1, 8
Как спланировать садовые и огородные работы
Лунный календарь также определяет удачные дни для разных видов садовых и огородных работ. Вот эти даты.
Борьба с сорняками — 7, 14, 15, 18, 19, 22, 23;
Проращивание семян — 2, 3, 9-13, 16, 17, 24-26, 29-31;
Пикирование, прореживание — 9-11, 16, 17;
Обрезка, омоложение, формовка — 12-17;
Прививание — 14-17, 21;
Борьба с вредителями и болезнями — 1, 4-8, 18, 19, 21-23, 29-31;
Профилактическая обработка — 1, 8, 14, 15, 29-31;
Заготовка черенков — 16, 17, 20, 24-26;
Чистка и обработка коры — 2-6, 14-17, 22-26, 29-31;
Обработка, ремонт теплиц и парников — 1, 7, 14, 15, 18, 19, 27, 28;
Уборка на участке — 7, 14, 15, 21;
Защита сада и хранилищ от грызунов — 7, 18, 19;
Засолка и квашение — 1, 24-28.
Неблагоприятные дни для садово-огородных работ
Отдохнуть от подготовительных работ к посеву огорода и сада можно в дни, которые считаются неблагоприятными для такой деятельности. В марте 2023 года это будут следующие даты: 7, 14, 15, 18-21.
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