Тот, кто владеет информацией, владеет миром? Да, этот тезис не новый, однако уже классический. А классика, как известно, опережает время. И сегодня этот тезис можно выгодно дополнить и несколько трансформировать: тот, кто знает, как эффективно распространять информацию, владеет миром. А еще есть миллионы подписчиков и социальная узнаваемость своего локального (или глобального) бренда.

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В епоху швидкостей та Інтернету поширення інформації дійсно перетворилося на мистецтво. З'явилися альтернативні формати. І одним з таких форматів стали подкасти. І нещодавно у Vivat вийшла книжка, яка вперше детально та просто аналізує таке явище, як подкаст і міркує, чи вигідним є цей формат поширення інформації та чи годиться він в якості інструмента для піару власного бренду.

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"Гучніше! Як створювати круті подкасти" Еріка Нюзума — це своєрідний гайд з аудіо-поширення інформації, насичений дієвими та апробованими порадами стосовно всього, що має відношення до мистецтва подкастингу. Автор книжки є визнаним у світі провідним консультантом з питань творчої стратегії в індустрії подкастів, аудіо, радіо та інших розваг, ґрунтованих на усному мовленні. Свого часу він очолював роботу з подкастами та оригінальними програмами на NPR і в компанії Audible (у складі Amazon). Досвід у нього колосальний і загалом його називають ветераном індустрії подкастів, тож повчитися в автора є чому. І чимало корисних порад та кейсів я вже взяла на озброєння. Адже подкастинг це направду ефективний та гучний спосіб заявити про свою компанію, бренд чи продукцію, і це можна перетворити на впізнавану фішку.

У цьому путівнику світом подкастів інформація подана надзвичайно послідовно та структуровано. Від старту вашого подкасту (і того, з чого взагалі варто починати власний аудіо-сторітелинг, як зробити його унікальним та помітним у бурхливому потоці інших подкаст-платформ) до комерційного просування (де шукати свою аудиторію, як зібрати мільйон фоловерів та монетизувати свої здобутки).

А ще Ерік дуже детально пояснює, що між створенням медіаматеріалів і маркетингом є взаємозалежність (у найкращому розумінні): у кожному з цих видів діяльності використовують інформацію, отриману внаслідок другого виду, на який він також впливає. Це своєрідний інь і ян, нероздільні протилежності, які не можуть функціонувати одна без одної.

Тож, зважаючи на те, що книжка містить купу цікавих ідей для піарників та маркетологів, вона також стане в нагоді копірайтерам та SMM-менеджерам, бо в Еріка Нюзума багато порад, що стосуються письма, текстів без кліше та нетривіального подання інформації, спираючись на базові сценарні стовпи будування динамічної оповіді. Сам автор зазначив, що його ідеї та інстайти точно будуть корисними для вас, якщо ви: цікавий новачок, який хотів би створити власний подкаст; людина, яка має неабиякий досвід у створенні подкастів і бажає поглибити вміння чи вийти на новий рівень; представник компанії чи організації, яка розглядає подкасти як спосіб спілкування з цільовою аудиторією, клієнтами чи однодумцями, що мають інтерес до певного предмета, питання, хобі, стилю життя — будь-чого.

Після прочитання сміливо та гучно раджу взяти на озброєння коштовні інсайти з "Гучніше! Як створювати круті подкасти" та відкрити для себе новий формат просування особистого бренду та бренду компанії. Розширте свій піар-інструментарій за рахунок порад від Еріка Нюзума і про вашу адуо-історію 100% скажуть: "Такий подкаст учора трапився — вогонь. 100 % підписка й донат".