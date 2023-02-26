Популярная специя улучшит рост рассады: как сделать удобрение

Ранняя весна – пора сеять семена для последующей высадки на грядки или в теплицы, но часто огородники сталкиваются с проблемой плохого роста рассады. Причин может быть множество – неправильное освещение, низкие температуры или слишком высокая влажность.

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Улучшить рост рассады поможет простой лайфхак. OBOZREVATEL разбирался, как с помощью простого удобрения из популярной специи ускорить рост рассады.

Химикаты, хоть и в большинстве случаев действенны, но не всегда безопасные удобрения. Опытные огородники советуют использовать для улучшения роста рассады куркуму.

Эта кулинарная специя очень популярна не только как приправа к еде. Она гарантирует рассаде особую подкормку. Сделав удобрение из куркумы, ваша рассада вырастет устойчивой, крепкой и здоровой.

Есть три способа приготовить удобрение.

Лайфхак 1. Возьмите емкость, в которую вы собираетесь сеять семена. Заполните ее грунтом. Перед самой посадкой добавьте в землю немного куркумы – одной чайной ложки будет достаточно. Затем посадите семена.

Лайфхак 2. В емкость налейте 1 литр воды, добавьте 2 чайные ложки куркумы и 10 мл молока. Тщательно перемешайте. Удобряйте рассаду таким раствором в течение двух недель, затем можно приготовить новую порцию. Это удобрение подходит для томатов и огурцов.

Лайфхак 3. Не нужно готовить смесей, растворов и удобрений. Просто немного посыпьте рассаду куркумой. Так можно не только ускорить ее рост, но и отпугнуть вредителей.

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