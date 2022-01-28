Попросился в армию не просто так: соседи раскрыли новые детали о солдате, убившем пять человек в Днепре

20-летний Артемий Рябчук, который накануне расстрелял своих сослуживцев из Национальной гвардии на режимном объекте "Южмашзавод", в памяти жителей его родного села под Одессой остался примерным и ответственным молодым человеком. Даже в армию парень попросился сам, так как после службы хотел получить работу с достойной оплатой и помогать матери, оставшейся вдовой.

Об этом журналистам издания "Сегодня" рассказала староста села Броска в Измаильском районе Светлана Москвич. Женщина утверждает, что произошедшее повергло в шок местных жителей, для многих эта новость хранит в себе множество тайн.

"Артемий ушел в армию всего три месяца назад. Возможно там что-то произошло, чего он не выдержал. Может быть какая-то несправедливость. Я читала, что был какой-то инцидент, и Артем заступился за человека. У него было обостренное чувство справедливости, очень", – пояснила староста.

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Женщина также вспоминает, что с момента широкой огласки трагедии, на ее телефон начали звонить фермеры с полей, где нацгвардеец подрабатывал до службы. По их словам, когда все ребята поселка шли на дискотеку, Рябчук ответственно занимался работой, поскольку понимал, что остается кормильцем в своей семье.

"Они приехали всей семьей в наше село в 1986 году. Нормальная семья, верующая, вроде евангельских баптистов. Отец Артемия скончался в 2018 году, старшая сестра вышла замуж и уехала из села. Кстати, мама уехала к ней еще до того, как это произошло, поскольку у нее родился внук", – пояснила Светлана Москвич.

Так, по ее заверениям, ничто не давало повода сомневаться в адекватности парня, он был хорошо воспитан и произошедшее никак не вяжется с тем человеком, который рос на глазах у старожилов. Такого же мнения, по словам старосты, придерживаются и преподаватели техникума, где военный учился.

"Корень трагедии надо искать там, где он служил", – заключила женщина.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

в воинской части, где Артемий Рябчук проходил службу, подтвердили конфликт, который впоследствии мог привести к массовому убийству;