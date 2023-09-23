Помнит только 1% людей: как выглядит легендарный логотип Apple

Интерес к гаджетам Apple существенно возрос после презентации новинок, в том числе – iPhone 15. Сегодня логотип компании является одним из самых узнаваемых на рынке.

А помните ли вы, как выглядит легендарный логотип Apple? Издание Mirror опубликовало интересный тест.

Apple является одной из самых крупных и известных торговых марок в мире. Независимо от того, есть у вас iPhone, вы точно много раз видели фирменный логотип Apple.

Интересно, что выполняя простой тест, большинство людей быстро теряются и не могут вспомнить, как выглядит самое популярное "надкушенное" яблоко. Лишь 1% опрашиваемых смог дать правильный волповедь.

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Согласно исследованию, опубликованному в Science Daily, из 85 студентов бакалавриата Калифорнийского университета (UCLA) только один студент, или 1%, смог правильно воспроизвести логотип Apple, когда его попросили нарисовать на чистой бумаге. Меньше половины студентов смогли правильно определить логотип, когда его показывали рядом с рядом с другими похожими изображениями.

Алан Кастел, доцент психологии в UCLA и старший автор исследования, отметил, что результаты теста его удивили. Студенты не смогли воспроизвести символ, который видят едва ли не каждый день.

Итак, сможете ли вы правильно определить логотип Apple? Предлагаем шесть логотипов с небольшими отличиями, один из которых является правильным.

Авторы исследования отмечают: даже если мы регулярно видим какой-то символ или логотип, мозг может игнорировать его, как привычный и недостойный запоминания.

"Эффективной системе памяти не нужно хранить детали корпоративного логотипа, за исключением, возможно, различения контрафактной продукции", – подытожили ученые.

Маркетологи говорят, что логотип – это не просто символ продукта. Если он качественно разработан и отлично представляет бренд, это может отразиться на проценте продаж. Эмили Ширли, менеджер Vistaprint в Великобритании и Ирландии, которая заказала исследование, подчеркнула, что цвет, размер, выбор шрифта и формы, имеют глубокое психологическое влияние на потребителей.

Удалось ли вам определить верный логотип? Правильный ответ – ниже.

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