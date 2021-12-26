Полуобнаженная помощница замминистра образования стала героем фотожаб: как ее увидели в сети

Выбор наряда на официальный визит делегации от Министерства образования во Львов личной помощницы замминистра Кристины Тишкун стал для украинцев почвой для создания фотожаб и веселых мэмов. Пользователи социальных сетей в очередной раз применили креативность и находчивость, чтобы подчеркнуть новый "ляп" представителя государственных чинов.

OBOZREVATEL собрал наиболее яркие карикатуры на казусный туалет 27-летней юристки.

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Кроме того некоторые Telegram-каналы начали распространять информацию о том, что Тишкун неспроста стала помощницей заместителя главы Минобразования, которую даже не обязуют придерживаться делового этикета на формальных встречах. Якобы девушка находится в романтических отношениях с Игорем Гарбаруком, и недавно чиновник сделал ей предложение.

Сама Кристина Тишкун не выдержала волны публичного скандала и закрыла свой личный аккаунт в Instagram. Перед этим она обратилась к подписчикам с "резолюцией" о том, что не знала, что нужно тщательно подбирать наряд для приема в горсовете.

Напомним, что 27-летняя чиновница оказалась в центре внимания, когда опубликовала снимок в Instagram вместе с мэром Львова Андреем Садовым, замминистра образования Игорем Гарбаруком и другими делегатами в откровенном платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Этот образ мгновенно вызвал реакцию украинцев, которые разделились на два лагеря: те, кто посчитал недопустимым подобные фривольности на государственном уровне и те, кто восхитился смелостью и красотой девушки.

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