Отримав другу дозу вакцини Модерна у виставковому центрі. Організовано все дуже добре. Але людей небагато, нажаль, багато людей не розуміють важливість вакцинації.

Мені пишуть, що є статистика померлих від вакцинації. Можливо, хоча я з таким не стикався. Але мені не треба статистика, щоб сказати як багато я втратив особистих друзів та знайомих у яких вакцинація була відсутня, і вони для мене не статистика, а велика особиста втрата.

Треба захищатись не від примар та вигаданих страхів - а від реальних загроз, які ти бачиш та які наносять втрати. Це не тільки проблеми коронавірусу стосується, а й усього нашого життя. Не існує чогось абсолютно безпечного - існують загрози, які треба вирішувати в першу чергу. Тому дякую медикам за чудову організацію, і особливо лікарю 6-і лікарні Наталці.

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