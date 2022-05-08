Половину Украины накроют грозы: синоптики дали новый прогноз на воскресенье. Карта

В воскресенье, 8 мая, в Украине ожидается теплая и в основном солнечная погода. При этом в части страны возможны осадки: дожди и грозы накроют западные и северные регионы нашей страны.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Украинского гидрометцентра. Несмотря на дожди, столбик термометра днем будет показывать +18…+22 градуса по Цельсию.

Дождливо будет в западных областях, а также в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях. В этих регионах ожидаются и грозы. Температура воздуха днем поднимется до +21+22 градусов, ночью – до +9 градусов.

На севере и на востоке Украины 8 мая ожидается прохладная погода, хотя и без осадков. Днем будет солнечно, до +20 градусов, однако ночная температура еще остается низкой в восточных областях - 3-5 градусов с отметкой "+". Несколько теплее ночью будет на севере - дожди принесут и ночное потепление до 8-10 градусов тепла.

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На юге и в центре осадков не ожидается. Столбики термометров днем поднимутся до +19+21, ночью же ожидается 6-8 градусов с отметкой "+".

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач из Волыни спрогнозировал, что в мае 2022 года в Украине ожидаются волны похолодания и периоды осадков, которые будут ненадолго прерываться. В начале месяца погода будет дождливая. Со своей стороны в Украинском гидрометеорологическом центре (УКМЦ) отмечали, что температура воздуха будет несколько выше нормы, а количество осадков – в ее пределах.