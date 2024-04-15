Половина средств не работает: как уберечь кошек и собак от укусов клещей

Прогулки с пушистым любимцем на улице в теплую погоду – это огромное удовольствие. Но при этом важно помнить, что ваша собака или кот должны быть надежно защищены от вредителей, сидящих в траве – клещей.

Эти членистоногие могут переносить смертельно опасные для животных инфекции, такие как пироплазмоз. Поэтому пушистики нуждаются в тщательной защите, особенно если они любят играть в траве. OBOZ.UA рассказывает, как обеспечить им эту защиту.

Акарицидные препараты

Ветеринары называют наиболее эффективным методом защиты животного ежемесячную обработку его специальными каплями или таблетками, которые помогают избавиться от клещей и блох. Они не просто отпугивают паразитов, но и уничтожают их, если вредитель все же присосется к собаке или кошке. Выбирайте капли или таблетки с максимально широким спектром действия. Обрабатывать ими животное ими нужно раз в месяц от первого тепла и до первых заморозков. Наносить капли важно именно на кожу. Если попасть только на шерсть, средство не подействует. Также можно время от времени купать животное со специальным защитным шампунем, но относительно его использования и частоты купаний проконсультируйтесь с вашим ветеринарным врачом.

Шампуни

Что касается правильного использования шампуней, то ветврачи рекомендуют мыть ими тех животных, которые часто бывают на природе. Регулярное купание следует повторять раз в 2-3 недели или применять шампунь при необходимости. Средство поможет быстро убить вредителей, попавших на тело собаки или кота. Но имейте в виду, что антипаразитарный шампунь нужно очень хорошо смывать с животного теплой водой, ведь он обладает токсичными свойствами и может нанести вред, если собака, а особенно кот, слижет его со своей шерсти.

Ошейники

Существует большой выбор ошейников, призванных защищать животных от паразитов. Но их действие очень ограничено. Специалисты говорят, что работают они только с короткошерстными или голыми животными, а зона действия не распространяется дальше головы и шеи. Если вы планируете приобрести защитный ошейник для своего любимца, используйте его в паре с защитным спреем для надежности. И очень внимательно выбирайте действующее вещество, чтобы оно было безопасным для пушистика.

Спреи

Спреи могут защитить животных с длинной шерстью, а еще это хороший выбор для собак и кошек, живущих в сельской местности или для периодических прогулок с ними на природе за пределами города. Спреи можно сочетать с защитными шампунями. Но в таком случае наносите аэрозоль не раньше, чем через 2-3 дня после последнего купания собаки или кота.

Что делать, если вы обнаружили на животном клеща

Прежде всего, приобретите в зоомагазине или ветаптеке специальный набор для удаления клеща и с его помощью снимите вредителя. Удаляйте его осторожно, чтобы не оторвать головку, которая застревает в коже. Обработайте место укуса антисептиком и внимательно следите за состоянием животного. При малейших изменениях в поведении или самочувствии любимца немедленно обратитесь к врачу. Если собака или кот заразились от клеща инфекцией, их нужно начать лечить как можно раньше, чтобы сохранить любимцу жизнь.

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