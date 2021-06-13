Полет в космос с Безосом ушел из-под молотка за $28 млн

Билет на ракету New Shepard рядом с миллиардером Джеффом Безосом выкупили на аукционе в субботу, 12 июня, за 28 млн долларов США. Запуск космического корабля в 11-минутный полет в 100 км над Землей запланирован на 20 июля.

Об этом сообщило издание Reuters. При этом имя богача, способного заплатить баснословные деньги за полет в космос, журналисты называть не стали.

Отмечается, что через четыре минуты после открытия торгов на космическую путевку ставки в режиме реального времени возросли до 20 млн долларов. Аукцион проходил способом телефонных звонков. Через семь минут после начала была предложена сумма в 28 млн и она стала предельной.

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Ракета New Shepard производства частной аэрокосмической компании Джеффа Безоса Blue Origin будет запущена со станции в Западном Техасе. Отметим, что это событие станет историческим, как открытие эры комфортабельных полетов в космос с расчетом на туристический рынок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бизнесмен и основатель Blue Origin Джефф Безос пригласил к первому орбитальному полету своего брата Марка.