Похолодание и умеренные дожди: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю

В течение этой рабочей недели Украину ожидают дожди. Также ближе к выходным ожидается незначительное похолодание, а местами даже возможны заморозки.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook. Прогнозом погоды на 25-28 апреля поделилась Наталья Птуха (чтобы поделиться видео и карты погоды, доскролльте страницу до конца).

25 апреля

Во вторник в западных и восточных областях прогнозируют кратковременные дожди, днем местами также возможны грозы. На остальной территории страны день пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью составит от 4 до 9 тепла, а днем он прогреется до 15-20 градусов по Цельсию. На западе и востоке Украины столбики термометров покажут 9-14 градусов тепла.

26 апреля

Середина этой рабочей недели ознаменуется умеренными дождями в западных, а днем и в большинстве северных, центральных и Одесской областях. В Карпатах дождь будет падать вместе с мокрым снегом, а в остальных регионах среда пройдет без осадков.

Температура ночью будет от 3 до 10 тепла, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях будет 6-11 градусов по Цельсию, а на остальной территории страны 13-18 с отметкой "плюс". На востоке и юге будет теплее всего – воздух прогреется до 21 градуса.

27 апреля

В четверг синоптики прогнозируют небольшие дожди, днем в большинстве центральных, южных и восточных регионов они будут умеренными. На западе Украины этот день пройдет без осадков.

Температура ночью будет колебаться по стране от 1 до 8 градусов тепла, а в западных областях поверхности грунта ожидаются заморозки 0-3 градуса по Цельсию. Днем потеплеет до 8-13 градусов. Тем временем в южных и восточных областях ночью будет от 5 до 10 тепла, а днем столбики термометров покажут 16-21 с отметкой "плюс".

28 апреля

В пятницу ночью на Левобережье, в Одесской и Николаевской областях пройдет дождь. Днем в восточных и юго-восточных областях прогнозируют кратковременные дожди, а местами и грозы. На остальной территории страны без осадков.

"Температура на Левобережье ночью 6-12°, днем 15-20°; на остальной территории страны ночью 1-7° тепла (в западных, большинстве северных и центральных областей на поверхности почвы местами заморозки 0-3°); днем 8-14° тепла, на Закарпатье 12-18°. На высокогорье Карпат ночью 0-5° мороза, днем 1-7° тепла", – сказано в прогнозе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 26-27 апреля ожидается похолодание. Оно будет наблюдаться практически во всех регионах, но в восточной части страны удержится высокая температура воздуха.

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