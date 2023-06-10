Похолодание и сильный ветер: в двух регионах Украины в воскресенье испортится погода

В воскресенье, 11 июня погода в Украине прогнозируется дождливой. Два региона охватят грозы и сильные порывы ветра.

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Температура воздуха также снизится, существенно похолодает на севере и западе Украины. Об этом сообщают синоптики Наталья Диденко и Украинский гидрометеорологический центр.

По словам Диденко, дневная температура по Украине воздуха снизится до +16…+22 градусов. На крайнем севере даже местами до +14 градусов.

Только в Одесской области, в степной части Крыма и кое-где в Приазовье удержится жара, до +24… +28 градусов.

В то же время, по данным Укргидрометцентра, температура воздуха в западных и северных областях ночью удержится на уровне +11…+16 градусов, днем +16…+21. На остальной территории днем прогнозируется +19…+24.

Днем почти на всей территории Украины ожидаются периодические дожди с грозами и шквалами. Обильные осадки, кое-где с градом, накроют большинство западных, Житомирскую, Херсонскую и Запорожскую области.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

В Киеве воскресенье будет холодным – температура воздуха удержится ночью на уровне +13…+15 градусов, а днем около +17+19. Погода в столице будет ветреной и с грозовым дождем.

Напомним, в Киеве май 2023 года оказался самым сухим за все время наблюдений. Кроме того, в течение прошлого месяца был зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. Через три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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