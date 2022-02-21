"Пограничный пункт? Это туалет заброшенный": в сети волна шуток из-за нового фейка РФ. Фото и видео

Ольга Ганюкова
Жизнь
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'Пограничный пункт? Это туалет заброшенный': в сети волна шуток из-за нового фейка РФ. Фото и видео
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В понедельник, 21 февраля, российские пропагандисты заявили, что украинские военные якобы обстреляли пограничный пункт ФСБ РФ в Ростовской области в 150 м от границы. Снаряд якобы полностью разрушил здание.

В сети даже появилось видео ФСБ России, на кадрах которого изображен якобы разрушенный украинцами пункт пропуска, после чего пользователи соцсетей не смогли не прокомментировать очередной фейк. OBOZREVATEL собрал самые яркие мемы и шутки.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что ВСУ не ведут обстрелы, и не имеют к ним никакого отношения. Он также отметил, что украинские военные могут огонь в ответ вести только в том случае, если есть угроза их жизни.

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В Государственной пограничной службе также назвали заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины откровенной провокацией.

Отметим, что, судя по местности, сооружение, куда якобы попал снаряд, больше похоже на заброшенную лесную хижину, заросшую кустарниками, чем на государственный объект. По данным пропагандистов, раненых в результате инцидента нет.

Пользователи социальных сетей отметили, что так называемый пограничный пункт ФСБ РФ скорее похож на заброшенный туалет, собачью будку или сарай.

Также появились и мемы, "изображающие" якобы обстрелянное здание.

Были среди комментаторов и те, кто отметил, что деградация уже достигла такого уровня, что даже фейк правдоподобный состряпать не могут.

И, конечно же, не обошлось без колких сравнений.

Напомним: распространение российскими пропагандистами дезинформации об Украине в последнее время становится обычным делом. Так, в частности, фейками являются массовая эвакуация населения из Донецка в РФ, попадание снаряда на российскую территорию, а также подрыв подстанции "Правым сектором" в "ДНР", о чем ранее в своем Telegram-канале сообщил блогер Денис Казанский.

Как сообщалOBOZREVATEL, власти террористической организации "ДНР" задержали якобы "агента украинской разведки", причастного к подрыву машины начальника "Народной милиции республики" Дениса Синенкова. Но в Украине разоблачили очередной фейк России с "задержанием украинского агента". Как оказалось, Антон Мацанюк за последние пять лет не бывал на территории Украины и пропуска через линию разграничений не имеет. Зато в 2016-18 годах он несколько раз пересекал границу "республики" с Россией.

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