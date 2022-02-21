'Пограничный пункт? Это туалет заброшенный': в сети волна шуток из-за нового фейка РФ. Фото и видео

В понедельник, 21 февраля, российские пропагандисты заявили, что украинские военные якобы обстреляли пограничный пункт ФСБ РФ в Ростовской области в 150 м от границы. Снаряд якобы полностью разрушил здание.

В сети даже появилось видео ФСБ России, на кадрах которого изображен якобы разрушенный украинцами пункт пропуска, после чего пользователи соцсетей не смогли не прокомментировать очередной фейк. OBOZREVATEL собрал самые яркие мемы и шутки.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что ВСУ не ведут обстрелы, и не имеют к ним никакого отношения. Он также отметил, что украинские военные могут огонь в ответ вести только в том случае, если есть угроза их жизни.

Видео дня

В Государственной пограничной службе также назвали заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины откровенной провокацией.

Отметим, что, судя по местности, сооружение, куда якобы попал снаряд, больше похоже на заброшенную лесную хижину, заросшую кустарниками, чем на государственный объект. По данным пропагандистов, раненых в результате инцидента нет.

Пользователи социальных сетей отметили, что так называемый пограничный пункт ФСБ РФ скорее похож на заброшенный туалет, собачью будку или сарай.

Пограничный пункт? Это туалет заброшенный. Рядом ни следов от машин, ни предметов быта. Либо пограничники несут службу в заброшенном туалете. — I NO agent (@Wizardof3) February 21, 2022

Если что эта собачья будка в лесу это тот самый "пограничный пункт", по которому якобы стреляла украинская армия. Да, особенно умиляет, что снаряд разрушил здание, а вот хилые деревца в 2 метрах от него стоят нетронутые. pic.twitter.com/V85ankcblk — Валерий Иванов☭ (@ler80198109) February 21, 2022

Серьёзно????



Вот этот сарай в поле и есть пограничный пункт????



Комедия pic.twitter.com/KaXfYvwEDl — БАНКОВАЯ (@BANKOVAYAukr) February 21, 2022

Больше на бомжепритон похоже, чем на пограничный пункт pic.twitter.com/Dzs2Gti7LC — Смотрящий за Крымом (@CrimeaSmotra) February 21, 2022

Это пограничный пункт ФСБ? Да это какая то будка пасечников давно заброшенная. Русские, вы ахерели так врать. https://t.co/FFhrSjD9lK — Внутренняя Монголия (@l_vinchenso) February 21, 2022

Также появились и мемы, "изображающие" якобы обстрелянное здание.

ФСБ заявила, что Украина разбомбила российский пограничный пункт. pic.twitter.com/EtlBaVWPWx — Хроника деградации (@sergeenko_i) February 21, 2022

Российский пограничный пункт in question pic.twitter.com/UGvsGcA8m8 — А в норе не бальзак (@ReinekeKidzune) February 21, 2022

типовой российский пограничный пункт pic.twitter.com/QFbHHfLUMk — Иван Иванов (@Lizard_sking) February 21, 2022

Выпущенным с Украины снарядом повреждён российский пограничный пункт в Ростовской области в 150 метрах от границы, пострадавших нет, только обделавшиеся,- сообщает ФСБ. pic.twitter.com/60J4Ds0lc1 — СмутноеВремя (@Durevestnik) February 21, 2022

Были среди комментаторов и те, кто отметил, что деградация уже достигла такого уровня, что даже фейк правдоподобный состряпать не могут.

А вот и сам пограничный пункт в Ростовской области в который типа угодил снаряд со стороны Украины.



Деградация уже достигла такого уровня, что даже фейк правдоподобный состряпать не могут. pic.twitter.com/ud7qj98MUk — Цирк Кремль Царь (@chetkiynull) February 21, 2022

Вот это на видео якобы разрушенный в результате артудара ВСУ пограничный пункт российских пограничников в Ростовской области.Серьезно?

Ребят - вы что все бабки выделенные на постановку украли? Что не новый вброс то лажа лажная! Давайте хоть что-то стоящее взорвите! #fakeoff pic.twitter.com/Ifa36qPtY7 — Fake OFF (@fakeofforg) February 21, 2022

И, конечно же, не обошлось без колких сравнений.

ФСБ опубликовало видео попадания украинского снаряда в пограничный пункт РФ в Ростовской области pic.twitter.com/0fK7PvpBo7 — Борода (@drunk_cachallot) February 21, 2022

Если это пограничный пункт, то я папа римский pic.twitter.com/hKy7q7tFmw — балканский гость (@bulgari1971) February 21, 2022

Украина дождалась, пока у ее границ соберется 150-тысячная кодла - и разбомбила сарай в ростовском поле! А сарай был не простой - сарай был пограничный пункт! Но погранцов нем не было! Ну а как туда попасть погранцам, если даже тропинки нет? Думать надо, прежде чем смеяться! pic.twitter.com/KuSJr0kusn — Кринжевальд (@theirdoom) February 21, 2022

Это не учебная тревога. Только что был взорван пограничный пункт на границе с Украиной. Кадры с места событий. pic.twitter.com/Wq7o9J0G1i — Максим Климов (@m_shikana) February 21, 2022

Снарядом, выпущенным с украинской стороны, полностью разрушен пограничный пункт пропуска Краскино.

А, не, он такой и был. — Alex Clash (@scheisse_fetzen) February 21, 2022

Для справки: как примерно должен выглядеть пограничный пункт РФ где-то в глуши. pic.twitter.com/XIePkzpIEt — кибербанда гиперпанд (@pandaqueer) February 21, 2022

Напомним: распространение российскими пропагандистами дезинформации об Украине в последнее время становится обычным делом. Так, в частности, фейками являются массовая эвакуация населения из Донецка в РФ, попадание снаряда на российскую территорию, а также подрыв подстанции "Правым сектором" в "ДНР", о чем ранее в своем Telegram-канале сообщил блогер Денис Казанский.

Как сообщалOBOZREVATEL, власти террористической организации "ДНР" задержали якобы "агента украинской разведки", причастного к подрыву машины начальника "Народной милиции республики" Дениса Синенкова. Но в Украине разоблачили очередной фейк России с "задержанием украинского агента". Как оказалось, Антон Мацанюк за последние пять лет не бывал на территории Украины и пропуска через линию разграничений не имеет. Зато в 2016-18 годах он несколько раз пересекал границу "республики" с Россией.