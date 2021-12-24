Пограничники выдворили из Украины российскую актрису, снимавшуюся в оккупированном Крыму. Видео

Сотрудники пограничной службы не позволили въехать в Украину россиянке, которая в 2017 году снималась для сериала "Улетный экипаж" на канале "СТС" во временно оккупированном Крыму. Чтобы оказаться на украинской территории, она воспользовалась авиасообщением "Санкт-Петербург – Симферополь", чем нарушила законодательство нашей страны.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Инцидент произошел в аэропорту "Борисполь" под Киевом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В киевский аэропорт актриса прибыла из Абу-Даби. Пограничники после проверки ее загранпаспорта объяснили, что ей придется вернуться назад обратным рейсом. Теперь женщине запрещен въезд в Украину сроком на три года.

По данным издания "Украинская правда", речь идет о российской артистке Алисе Шитиковой. Кроме комедийного сериала, она известна тем, что снялась в небольшой роли в фильме Алексея Балабанова "Я тоже хочу".

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в пункте пропуска "Борисполь" пограничники отказали во въезде мужчине, который прибыл в Украину в одежде с изображением символики Российской Федерации.