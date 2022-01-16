Снег, дожди и штормовой ветер: в Украине вновь резко ухудшится погода. Прогноз

С понедельник, 17 января, в Украине опять ухудшится погода. Помимо снега и осадков страну накроет сильный ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook, призвав украинцев быть осторожными. "17-18 января снова будет гудеть, гонять, будет достигать штормовых порывов! В Карпатах, на высокогорье, гораздо сильнее! Будет ветер западным с переходом на северо-западный. Ветер принесет холодный атмосферный фронт, связанный с северо-западным циклоническим массивом", – пишет Диденко.

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По словам синоптика, в зоне фронта выпадет снег, в том числе мокрый. Будут наблюдаться вьюги.

"Осадки завтра (17 января – Ред.) возможны везде в Украине, сначала на западе, затем вместе с фронтом снег потянется постепенно повсюду. Разве что в южной части будет больше прояснений, чем осадков. Температура воздуха в течение понедельника будет колебаться вблизи ноля, на юге предполагается +3+7 градусов", – прогнозирует Диденко.

А согласно прогнозам Украинского гидрометцентра, по всей стране снова заснежит, а местами ударят более сильные морозы. До Крещения, 19 января, осадки ожидаются в восточных регионах. Подробнее об этом читайте тут.

Как писал OBOZREVATEL, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УГМИ Вера Балабух спрогнозировала потепление в Украине в феврале.