Погода в субботу испортится: синоптики прогнозируют осадки и сильный ветер. Карта

В субботу, 11 марта, погода в Украине ухудшится. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра и дождях с мокрым снегом.

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Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте страницу до конца). В прогнозе сказано, что сегодня весь день в Украине будет облачно.

Ночью дождь будет идти в западных, южных и центральных областях и в Крыму. Днем осадки в виде дождя ожидаются по всей Украине, а в Карпатах дождь будет падать вместе с мокрым снегом.

Температура воздуха ночью по стране будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, а в северо-восточных областях будет от 2 тепла до 3 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов тепла, а на юге Одесщины и в Крыму будет еще теплее – до 17 градусов с отметкой "плюс".

В Киевской области в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти дождь с мокрым снегом, а днем осадков не прогнозируется.

Температура воздуха по области ночью будет от +2 до -3 по Цельсию, а днем потеплеетдо +4...+9 градусов. В Киеве ночью около 0 градусов, а днем столбики термометров покажут 6-8 градусов тепла.

Синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях: 11 марта днем по всей Украине, кроме Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В перечисленных ранее регионах скорость ветра составит 7-12 м/с.

"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эти выходные, 11 и 12 марта, в Украине будет преобладать теплая погода. Ожидается, что температура воздуха поднимется до +15 градусов.

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