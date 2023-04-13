Погода преподнесет сюрприз жителям западных областей: синоптики дали прогноз на четверг. Карта

В четверг, 13 апреля, погода в Украине будет дождливой, на небе будет облачно с прояснениями. Лишь жителям западных областей этот день преподнесет приятный сюрприз – там будет сухо, а солнце будет чаще показываться из-за облаков.

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В остальных регионах Украины сегодня будут идти дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы посмотреть карту погоды, доскролльте страницу до конца).

"В Украине, кроме западных областей, небольшой дождь, в восточных, ночью и в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях умеренный дождь. На западе страны ночью и утром местами туман", – сказанл в прогнозе.

Температура воздуха по стране будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла. В западных областях будет немного прохладнее – 1-6 градусов тепла, а в Карпатах будет около нуля. Днем столбики термометров поднимутся до отметки 10-15 градусов по Цельсию.

На Киевщине 13 апреля также будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха по области ночью будет от 5 до 10 градусов тепла, а днем 10-15 градусов с отметкой "плюс". В Киеве ночью от 7 до 9 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 11-13 градусов по Цельсию.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Голеня рассказала, какая погода ждет украинцев на Пасху. Она отметила, что до праздника будет облачно и дождливо.

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