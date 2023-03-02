Погода позволила увидеть редкое космическое явление: астролог рассказал, что это значит для Украины

Над столицей Украины в четверг, 2 марта, можно наблюдать редкое космическое явление. В частности, в небе виднеется точное соединение Венеры и Юпитера, которое является своего рода "парадом планет".

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По словам астронома-любителя, члена правления киевского клуба любителей астрономии "Астрополис" Николая Чепурнуго, максимальное сближение между двумя планетами будет наблюдаться также в пятницу. Сегодня оно видно, поскольку на небе нет облаков.

Юпитер постепенно перемещается на запад, а Венера поднимается вверх. А завтра они будут на минимальном расстоянии друг от друга.

При этом планеты двигаются медленно, поэтому будут около друг от друга еще около двух недель.

Старший научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анатолий Казанцев уточнил, что в следующий раз такое небесное явление можно будет наблюдать 24 мая 2024 года.

Стоит отметить, что с 22-23 февраля было тройное соединение Венеры и Юпитера вместе с Луной, но Луна быстро двигается, поэтому она уже отошла.

Известный астролог Дмитрий Уранус рассказал, что в военном плане, соединение Венеры и Юпитера с 22 февраля по 10 марта, вероятно, сформирует ряд событий в Украине, которые положительно отразятся на ходе войны, а также снизит уровень успеха России.

А момент точного соединения Венеры и Юпитера, по его словам, является благоприятным знаком Украины на ближайшие месяцы. Этот аспект приближает победу светлых сил и обещает мир Украине в будущем.

Напомним, в последние дни в Киеве и ряде других городов Украины можно было наблюдать редкое природное явление – лунное гало. Оно имеет вид большого яркого круга вокруг источника света – Луны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 19 января можно было наблюдать настоящую радугу. Она появилась утром перед тем, как город накрыл туман.

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