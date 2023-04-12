Погода будет определять циклон: синоптики дали прогноз, прекратятся ли дожди в Украине до Пасхи. Карта

На Пасху, которая в этом году приходится на воскресенье, 16 апреля, погода в Украине ожидается более-менее теплой. Однако прогнозируются дожди, иногда с грозами.

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При этом возможны прояснения. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В четверг, 13 апреля, солнечная погода прогнозируется только на западе Украины, на остальной территории ожидаются осадки. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха на юге и востоке Украины днем ожидается +11…+13 градусов, а ночью – +7…+9 градусов.

В центре страны и на севере днем воздух прогреется до +14...+16 градусов, а ночью температура опустится до +5...+7 градусов. На западе днем температура ожидается на уровне +13…+15 градусов, а ночью – +3…+5.

В пятницу, 14 апреля, небольшие осадки ожидаются только на юге, востоке и в центре Украины. При этом по всей стране будет облачно.

Температура воздуха на западе ожидается днем в пределах +15…+17 градусов, ночью – +5…+8 градусов. На севере днем будет +13…+15 градусов, а ночью +6…+9. В восточных и южных областях термометры покажут +13…+14 градусов, а ночью – +7…+10.

В субботу, 15 апреля, температура воздуха будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла днем и в пределах +6… +9 градусов ночью. Всю страну будут заливать дожди, только в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях осадков не ожидается.

Во Воскресение Христово, 16 апреля, на большей части нашей страны также ожидаются дожди. Осадки будут на западе, при этом они будут слабеть по мере продвижения к востоку. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях погода на Пасху будет облачной, но без дождя.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед Пасхой в Украине немного потеплеет. В праздничную неделю ожидается пасмурная погода, однако значительные заморозки и резкое похолодание синоптики не прогнозируют. В апреле будет меньше солнечных дней, чем было в марте, а средняя температура будет +13 днем и до +6 ночью.

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