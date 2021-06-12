Под Николаевом нашлась 2-летняя девочка: Нацполиция поднимала на поиски целый взвод

Утром 12 июня в селе Воеводском Николаевской области сотрудники Нацполиции нашли 2-летнюю Олю Шевчук, о пропаже которой сообщили родители накануне вечером. Ребенок играл возле дома и в какой-то момент вышла за пределы двора частного дома.

Сотрудники полиции немедленно откликнулись на тревожный сигнал матери. К поискам малышки подняли весь личный состав и развернули масштабную операцию поисков, передает пресс-служба МВД в Telegram.

В поисках Оли к правоохранителям присоединились жители села и волонтеры. Территорию близлежащей местности всю ночь осматривали при помощи квадрокоптера.

"Около 9:30 на поле маленькую девочку, которая плакала, нашли. Девочку родителям привезли правоохранители. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает", – торжественно рассказали о результатах поисков в МВД.

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