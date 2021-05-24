Под Николаевом дальнобойщики заблокировали трассу, протестуя против систем взвешивания. Фото и видео

Недалеко от Николаева водители грузовиков перекрыли трассу, протестуя против систем габаритно-весового контроля. Полностью заблокированной оказалась автодорога на Благовещенское возле села Гурьевка.

О протесте сообщил в Facebook глава Укртрансбезопасности Егор Прокопчук. В то же время "Новости N" уточняют, что, по состоянию на 18:00, блокирование продолжалось (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Прокопчук подчеркнул, что протест начался еще утром перед новой площадкой габаритно-весового контроля (ГВК).

"Не нравится водителям взвешиваться. Говорят, весы у нас не те и инспекторов почему-то надо сменить", – пояснил он.

Местное издание уточнило, что блокировали трассу сотни фур. Позднее там добавили, что водители вышли на пешеходный переход и ходили по нему, чтобы транспорт не мог проехать по оставшейся незаблокированной четвертой полосе.

Также отмечается, что протестующие требуют отставки главы областного управления Укртрансбезопасности Дмитрия Володькова, а от нардепа от "Слуги народа" Игоря Негулевского – сложить мандат. Последнего обвиняют в вымогательстве денег за прохождение ГВК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве 6 апреля предприниматели устроили протест против карантинных ограничений, блокировав на несколько часов движение по центральным улицам города и трассе.