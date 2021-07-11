Под Киевом в ямах на разбитой дороге высадили деревья. Видео

В поселке Березань под Киевом водители автомобилей высадили саженцы вишни в автомобильных ямах на дороге. Такую акцию они провели с целью обратить внимание местных и государственных структур к разрушенному асфальту.

Об этом сообщили в местной группе на Facebook. Автор публикации заметил, что участок трассы состоит из сплошных ям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Жители этого района неоднократно обращались в местный совет, чтобы депутаты помогли решить проблему и отремонтировали, наконец, разрушенный участок дороги. К сожалению, кроме обещаний им ничего не удалось добиться.

Поэтому автовладельцы были вынуждены прибегнуть к оригинальному решению.

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"Думаю, что пока эти ямы залатают, вишни уже успеют зацвести", – заметил автор ролика.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошел инцидент, в результате которого женщина упала в яму на дороге, где был кипяток. Очевидцы рассказали, что в тот день прорвало трубу и коммунальщики устраняли проблему.