Под Каменец-Подольским воздушный шар зацепил линию электропередач: есть жертвы и травмированные

22 мая в селе Кульчиевцы в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области тепловой аэростат – воздушный шар с корзиной для пассажиров – попал в аварию. В результате шесть человек получили серьезные травмы, и еще один скончался.

Об этом сообщило издание "Вечерний Каменец", ссылаясь на заявление спасателей. Известно, что во время воздушного путешествия, корзина аэростата наткнулась на высоковольтную линию электропередач и перевернулась.

Сотрудники местной полиции и ГУ ГСЧС обнаружили места нахождения людей после аварии. Пятеро человек получили травмы и переломы конечностей разной степени сложности, всем им оказана экстренная медицинская помощь врачами, после чего они доставлены каретами "скорой помощи" в больницу Каменец-Подольского.

К сожалению не обошлось и без жертвы. Один мужчина, упавший на территорию сельского кладбища, получил сильные ушибы. Медики пытались реанимировать его, но безуспешно. От полученных травм пострадавший умер еще до прибытия "скорой".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в подмосковном городе Сергиев Посад произошел курьезный случай, когда из корзины теплового аэростата на землю посыпались предметы интимного гардероба.