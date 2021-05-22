На Харьковщине пациент с друзьями жестоко избил врачей: подробности скандала и видео

В Чугуевской городской больнице Харьковской области пациент устроил настоящий погром и нанес тяжелые травмы медиков. Дебоширу помогали двое его друзей, которые привезли его в приемное отделение с рассеченной ногой после ДТП.

Об этом сообщили в сюжете "ТСН", ссылаясь на слова пострадавших. Медики утверждают, что причиной для внезапной вспышки гнева пациента стала просьба немного подождать, пока ему сделают перевязку, поскольку в тот момент оказывали медицинскую помощь ребенку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Врач-травматолог осмотрел его. Наложил стерильную салфетку на рану. Попросили немного подождать. Но больной был в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно, в итоге набросился с кулаками на дежурного врача и нанес несколько ударов терапевту", – рассказала заместитель главврача Чугуевской больницы.

В результате инцидента у травматолога оказалось сломанное ребро, а терапевту выбили зубы.

Сам пациент отказывается признавать вину за свое поведение в злосчастный вечер, утверждая, что иначе поступить он не мог.

"Нам отказались оказывать первую помощь. Нас послали на три буквы больших. Сказали: "Хотите — ждите, хотите — уходите далеко и надолго. Все. На этой почве мы поскандалили", – рассказал свою версию событий 26-летний мужчина.

Сотрудники ГУ Нацполиции в Харьковской области составили на него сразу два протокола: по факту управления транспортным средством в нетрезвом виде и хулиганства.

"Санкции уголовной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Сейчас мы готовим подозрение, чтобы вручить его зачинщику конфликта", – указали правоохранители.

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