Почувствуйте энергию заземления: астрологический прогноз на май 2024 года

Май будет очень насыщенным месяцем с астрологической точки зрения. Весна принесет возможность восстановить контакт со своей внутренней силой и покажет пути, чтобы достичь гармонии.

Май будет месяцем глубокого исцеления от прошлых травм, принятия свободы и утверждения совершенно новой жизненной философии. Астрологи говорят, что после коридора затемнений и ретроградного Меркурия небесные транзиты наконец-то дадут шанс отдохнуть и воплотить самые важные мечты.

Астрологические транзиты мая

Май принесет энергию заземления. Это лучший месяц в году для обновления, глубинных трансформаций и медитаций на природе, поскольку до 20 мая четыре планеты будут находиться в земном знаке Тельца. Новолуние 7 мая в Тельце – удачное время для путешествий и новых начинаний. Творчество, публичные выступления и спорт станут вашими средствами для самовыражения и достижения счастья.

Важнейшие даты мая

2 мая

Ретроградный Плутон в Водолее начнется 2 мая и продлится до 1 октября. Ретроградное движение этой планеты принесет коллективные изменения, которые могут вдохновить большие открытия и судьбоносные решения. Это время для творчества, рисков, новых проектов и инвестиций. Самым удачным этот период будет для Водолеев, Львов, Тельцов или Скорпионов.

20 мая

20 мая Солнце войдет в знак Близнецов. Транзит доставит яркие эмоции, невероятные события и радостные новости. Вы почувствуете себя готовым к покорению новых высот. Близнецы – общительный, болтливый и немного беспокойный знак. В этот период возможны новые знакомства, риски, путешествия и судьбоносные встречи.

23 мая

Полнолуние в Стрельце откроет много скрытых аспектов. Для тех, кто слишком много сосредотачивался на деталях, этот месячный период позволяет принять оптимистический и масштабный взгляд на сложные проекты и жизнь в целом. Стрельцы, Близнецы, Девы и Рыбы сильнее всего ощутят это лунное событие.

25 мая

После пребывания в Тельце с 16 мая 2023 года Юпитер, планета удачи, изобилия и духовности, войдет в знак Близнецов. В течение следующих двенадцати месяцев все сферы, связанные с общением (обучение, переговоры, встречи, собеседования, выступления) принесут успех и признание. Пора проявить свои таланты.

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