Почти весь день будет солнечно и до +16: синоптики дали прогноз на 8 марта. Карта

Среда, 8 марта, порадует украинцев по-настоящему весенней теплой погодой. Сегодня будет облачно с прояснениями, так что солнце будет показываться из-за облаков по всей стране на протяжении всего дня.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook (чтобы увидеть карту погоды, доскролльте страницу до конца). В среду ожидаются небольшие дожди: ночью их прогнозируют в западных и восточных областях.

Днем по всей Украине кроме южных областей также возможен небольшой дождь. В Карпатах тем временем будут умеренные осадки.

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", – сказано в прогнозе.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, а в южной части страны будет теплее – 2-7 градусов с отметкой "плюс". Днем на западе, севере и северо-востоке Украины будет от 6 до 11 градусов тепла, а на остальной территории воздух прогреется до 10-15 градусов по Цельсию. В Карпатах сегодня прохладнее всего – от 0 до 5 градусов тепла.

В Киевской области ночью без существенных осадков, днем синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Температура воздуха в регионе ночью будет от 2 тепла до 3 мороза, а днем термометры покажут 6-11 градусов тепла. В Киеве ночью прохладнее – 1-3 градуса мороза, а днем потеплеет до 8-10 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что 8 марта в Украине будет тепло и солнечно. Весна порадует этот день высокой температурой воздуха, хоть и покропит немного дождем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!