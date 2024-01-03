Почему желтеет одежда в шкафу: как избежать неприятных пятен

Доставая одежду из шкафа после длительного хранения, можно столкнуться с неприятными ситуациями. Любимая белая рубашка может пожелтеть, а на белье, хранившемся в ящике, часто появляются темные пятна.

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Кроме того, ткани могут терять насыщенность цвета и становиться более тусклыми. Как предотвратить пятна и пожелтение – читайте в материале OBOZ.UA.

Почему появляются желтые пятна

Эксперты отмечают, что желтые пятна на одежде появляются в результате окисления органических материалов.

Однако наиболее распространенной причиной появления желтизны является нарушение элементарных правил стирки:

неправильно выбранный температурный режим;

недостаточное полоскание и остатки мыла между волокнами;

использование сильнощелочного мыла при ручной стирке;

использование порошка, который по химическому составу не подходит для белых тканей.

Правила хранения одежды

Чтобы снизить риск появления желтых пятен, следует соблюдать несколько важных правил.

Прежде не вешайте ношеную одежду вместе с чистой – даже если вы одели рубашку или футболку только раз.

Специалисты советуют попытаться хранить некоторые вещи в вакуумных пакетах, чтобы препятствовать окислению волокон.

Кроме того, полки в шкафу можно обтянуть полиэтиленовой пленкой и не забывать периодически их проветривать.

Как отстирать желтизну

Постельное белье можно стирать, используя кислородные отбеливатели.

Хлопковые вещи, лен и синтетические ткани следует замочить в мыльной воде и добавить немного нашатырного спирта и перекиси водорода. Этот метод лучше сперва протестировать на незаметном участке одежды, чтобы проверить реакцию волокон.

Шерстяные вещи можно перед стиркой замочить в растворе из воды и лимонной кислоты.

Шелковые ткани и вещи из вискозы эксперты предлагают оставить на 5-10 минут в очень слабом растворе перекиси водорода, а затем тщательно прополоскать.

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