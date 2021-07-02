Университет не даст профессию? Эксперты сказали, как выбирать вуз и куда лучше поступать

В Украине началась вступительная кампания, но к выбору профессии подростков обычно заставляют подходить еще раньше – за пару лет до выпуска со школы и сдачи ВНО. Родители и учителя постоянно задают один и тот же вопрос: кем хочешь быть? А вот эксперты говорят, что будущая профессия не имеет ничего общего с высшим образованием и в 17 лет невозможно знать, кем захочется или придется работать через 5-10 лет.

На что важно обращать внимание при поступлении, как выбирать направление и к кому прислушиваться – к родителям, спросу на рынке труда или к своему сердцу, разбирался OBOZREVATEL.

Первая тенденция, которая отличает Украину от запада – это желание большинства получить высшее образование еще и сразу после школы. Психологи объясняют это страхом людей потерять время и знания, необходимые для поступления. А вот образовательные эксперты с ужасом называют еще одну тенденцию, когда люди уверены, что выбор вуза – это выбор профессии.

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"Высшее образование не готовит людей конкретных специальностей, ну за исключением врачей или пилотов. Потому что высшее образование – это фундамент гораздо шире, на котором есть несколько десятков различных ролей. Например, выпускник по специальности филология может выбрать различные траектории. Над тем, какой профессиональной ролью заняться, задумываются ближе к выпуску из университета", – прокомментировал OBOZREVATEL вице-президент Киевской школы экономики Егор Стадный.

По словам эксперта, высшее образование развивает общую эрудицию, лидерские навыки, обязывает студентов заниматься кропотливой работой, которая поможет в будущем. Он советует выбирать вуз по двум показателям – кто учит и кто учится. Должны быть преподаватели, на занятия к которым хочется идти не только из-за необходимости посещать пары. А в группе должны быть студенты-отличники, а не троечники, чтобы уровень знаний рос, а не снижался.

"Люди думают, что чем конкретнее профессия, тем безопаснее, а на самом деле наоборот. Рыночная экономика не совковая, а переменная. Надо быть готовым, что вы измените в течение жизни 10 и более мест работы и не обязательно в одной сфере", – сказал эксперт.

Абитуриенты обычно делятся на несколько типов – одни знают, куда хотят поступать и на какую специальность, некоторые выбирают вуз, отталкиваясь от результатов ВНО, а кто-то подает документы по совету родителей, потому что сам определиться не может.

Как рассказала OBOZREVATEL психолог Оксана Сидун, год вступления, который чаще всего совпадает с окончанием школы, является самым тяжелым для абитуриентов.

"Надо снижать уровень тревоги мнением, что этот выбор не на всю жизнь. Любой вуз можно изменить. У нас тенденция, когда первое образование для родителей, а второе для себя", – сказала психолог.

По ее словам, родители часто выбирают для детей то образование, которое хотели бы для себя или профессию, которую считают высокооплачиваемой. Дети либо не противоречат выбору родных, или же наоборот, выбирают вуз или специальность кардинально другую – это решение протеста. В обоих случаях получается, что выбор не является осознанным и продуманным. В конце концов психолог советует выбирать и вуз, и профессию по желанию ребенка.

В Украине наиболее востребованными остаются рабочие профессии, но это не совсем о высшем образовании. Согласно данным на сайте work.ua, получать примерно одинаковую зарплату может и визажист, который закончил курсы, и сотрудник IT-отрасли.

В целом эксперты советуют выбирать профессию по зову души, и не всегда для этого нужно получать высшее образование. А если уж и выбирать вуз, то с пониманием, что это широкие возможности для развития себя как личности. Поэтому обратите внимание на преподавательский состав учебного заведения, найдите студентов и расспросите об условиях и качестве учебного процесса, а затем выберите лучший вариант.