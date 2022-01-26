Почему в регионах Украины сильно отличается погода: метеоролог дала объяснение

Погода в близлежащих регионах в Украине может существенно отличаться. Это обусловлено перемещением воздушных масс в ходе циклона.

Как рассказала в интервью Общественному интерактивному телевидению заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух, часто на протяжении одного дня украинцы могут наблюдать многосезонность. По ее словам, такую изменчивость в температурах диктует циклон, во власти которого на тот или иной момент находится погода в стране (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Балабух отметила, что в данном случае, в один и тот же день на улице могут быть: грозы, дожди, ветер, солнце, радуга, высокая температура.

Особо контрастными погодные явления становятся тогда, когда циклон приходит с южных регионов.

Метеоролог рассказала, что движения воздушных масс в рамках циклона могут происходить неравномерно, а "кусками", постепенно вытесняя воздушные массы с областей высокого давления.

"Там же, где будут проходить атмосферные фронты, как раз будут отмечаться резкие смены погодных явлений", – рассказала специалист.

Она указала, что часто такие явления имеют форму вихря и вполне вероятно, что в соседних областях может наблюдаться разная погода.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, какой погоды ждать в Украине до конца недели.