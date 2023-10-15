Почему угловую шлифовальную машину в СССР назвали 'болгаркой': простое объяснение

Популярный электроинструмент, имеющий вид электрической пилы с круговым диском, называют угловой шлифмашиной. Она предназначена для резки шлифовки металла, камня и других твердых материалов.

Это самый универсальный инструмент, который используют многие десятилетия, однако и сейчас мало кто называет его полным названием. В народе закрепился термин "болгарка". Откуда взялось такое название и связано ли оно с Болгарией, разбирался OBOZ.UA.

Угловые шлифмашины начала производить компания Ackermann + Schmitt в Германии в 1954 году. Инструмент быстро стал популярен и зарекомендовал себя как качественный, надежный и высокоэффективный электроприбор.

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Первые угловые шлифмашины появились в СССР в 1970-х годах, производство было запущено в Болгарии. Мастера и строители быстро нарекли инструмент по месту изготовления, и название это распространилось по всей территории бывшего СССР.

"Болгарка" стала синонимом угловой шлифмашины, и до сих пор мастера часто используют именно этот термин для обозначения электроприбора.

Шлифовальные машины используют не только для полировки и шлифовки поверхностей. Отрезной диск помогает легко резать очень жесткие материалы, например, кирпич, керамическую плитку или камень. Этот электроприбор также пригодится для устранения недостатков – счистки сварных швов или удаления ржавчины. Проволочную щетку используют для первичной зачистки металлических поверхностей.

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