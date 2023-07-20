Почему светофоры имеют три цвета: в чем особенность красного

Красный, желтый, зеленый – стандартные цвета светофоров, которые регулируют дорожное движение. А задумывались ли вы когда-нибудь, почему светофоры имеют такие цвета? Как происходил процесс выбора и почему сигнал движения именно зеленый, а не, скажем, белый или синий?

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До изобретения светофоров специальные регулировочные семафоры использовали на железной дороге. Красный означал остановку, белый разрешал движение, а зеленый предупреждал об осторожности, буквально означая "proceed with caution". В сети рассказали, когда возникли первые светофоры и чем вызван современный выбор цветов.

История изобретения светофора

Первый в истории светофор был установлен в 1868 году в Лондоне возле здания парламента – и произошло это задолго до появления автомобилей. Изобретатель Дж. П. Найт был специалистом по железнодорожным семафорам. Устройство имело два крыла: горизонтальное положение означало "стоп", наклонное – "можно двигаться". Ночью использовали газовый фонарь, однако случилась неприятность: фонарь взорвался и ранил полицейского.

В 1910 году Эрнест Сирин изобрел автоматическую систему светофоров. Новинку впервые протестовали в Чикаго: прибор имел две надписи: "Stop" и "Proceed".

Трехцветный светофор разработал полицейский Уильям Потс в 1920 году. Его установили в Детройте, штат Мичиган. В 1935 году Федеральное управление автомобильных дорог США выпустило "Руководство по унифицированным устройствам регулирования дорожного движения", установив стандарты для всех знаков и сигналов. Данное руководство также потребовало, чтобы светофоры везде были красными, желтыми и зелеными.

Первый светофор современного типа в Европе был установлен в 1922 году в Париже на пересечении центральной улицы Риволи и Севастопольского бульвара. В том же году установили светофор в Гамбурге.

В Украине светофор впервые был установлен в Харькове в 1936 году.

Почему выбрали красный, желтый и зеленый цвета

Белый цвет на семафорах оказался проблематичным. Машинисты часто не замечали его: например,за сигнал могли воспринять блики солнца. Белый цвет семафора стал причиной аварий и незапланированных остановок на пути.

Красный – цвет с наибольшей длиной волны, это означает, что вы можете видеть его с большего расстояния. Это очень удобно, когда речь идет о предупреждающих знаках, которые требуют заранее остановиться. Зеленый стал цветом движения, а желтый начали использовать вместо белого.

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