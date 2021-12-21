Католическое Рождество?

Люди, этот "термин" запущен из Лубянки. Чтобы противопоставить нас остальному миру. Никакого "Католического Рождества" не существовало и не существует. Ибо 25 декабря Рождество отмечают также и большинство православных церквей. Сейчас не будем углубляться в тонкости календарей – Юлианского, Новоюлианского, Григорианского – просто сравним другие вещи.

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7 січня Різдво відзначають: Російська, Сербська, Грузинська, Польська, Єрусалимська, Коптська, Вірменська церкви плюс Українська Греко-католицька і... Православна церква України.

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25 грудня Різдво відзначають три з чотирьох "старих" церков (Константинопольська, Олександрійська та Антіохійська), а також Румунська, Болгарська, Кіпрська, Елладська (Грецька), Чеських земель і Словаччини, Албанська плюс Американська.

В сухому залишку. З 15 помісних православних церков, які входять до диптиху Вселенського (Константинопольського) патріархату Різдво 25 грудня святкують дев`ять, включно з Вселенським патріархом, а 7 січня відповідно шість.

В компанії Московського патріархату на чолі з Гундяєвим - лише 5 православних церков, які входять до диптиху, а поки не було створено нашу улюблену ПЦУ - взагалі було 4.

Як насправді правильно? Право на існування мають різні думки. Висловлю власну.

Правильно - 25 грудня. Бо на початку нашої ери, тобто при народженні Христа, на 25 грудня припадав День зимового сонцестояння. Це момент, з якого починав прибавлятися день. Символічне народження Сонця після Сонцекресу.

А Сонце у давній християнські традиції, є символом Бога, в нікейські традиції - символом Христа. Навіть не так - хрест, або сварга були символом Сонця задовго до виникнення християнства.

Власне, 25 грудня є днем народження іранського сонячного божества Мітри, супутника Ора (Ормузда) - Бога-Отця. Це вже зороастризм. З якого беруть початок і юдаїзм, і християнство, і іслам.

Ну і, нарешті, останнє. Якщо святкувати Різдво 25 грудня, тоді можна спокійно випивати й закусювати на Новий Рік. Інакше на Новий рік ви мусите бути "на посту"...