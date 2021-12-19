Почему постельное белье следует менять еженедельно: блогер привела четыре аргумента

Елена Расенко
Жизнь
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Почему постельное белье следует менять еженедельно: блогер привела четыре аргумента

Очень многие не готовы говорить на такую тему, как смена постельного белья. Однако есть несколько причин стирать его как можно чаще.

Вопросом о том, как часто необходимо переодевать пододеяльники и менять простыни, задалась блогер TikTok Беки, пишет The Sun. Она же породила волну обсуждения этой темы в интернете, которая, как оказалось, достаточно щекотливой для многих.

Говоря о том, как часто следует менять постель, в которой мы спим, Беки заявила, что делать это следует каждую неделю и назвала ряд причин, почему стоит придерживаться этого правила.

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В постели могут жить грибки и бактерии.

В видео, опубликованном на ее странице @clean_withbecky, она сказала: "Вам нужно менять простыни не реже одного раза в неделю, если у вас аллергия, вы много потеете, спите голым или в обнимку с животными.

"Мужья и дети считаются животными", – шутливо добавила она.

Такой пост вызвал бурю обсуждений. У Беки в TikTok 36,2 тысяч подписчиков и многие из них рассказали, когда же они на самом деле меняют белье, в котором предаются "объятьям Морфея".

Особое внимание следует уделить стирке белья, на котором спят животные.

Один из подписчиков блогера написал: "Я меняю свое постельное белье один или два раза в месяц".

Другой ответил: "Я поражаюсь тем, кто делает это раз в две недели".

Еще один написал: "Еженедельно – это нормально, иногда бывает две недели, но никогда не дольше, особенно летом".

Четвертый добавил: "Я меняю постель два-три раза в неделю, но иногда и на следующий день".

Микробиолог из Нью-Йоркского университета Филип Тиерно рассказал в интервью Business Insider об опасностях не очень регулярной стирки простыней.

В частности, Тьерно заявил, что одна неделя – это максимальное время, в течение которого можно спать на одних и тех же простынях, а дальше следует их отправить в стиральную машинку.

"Через неделю ваша кровать станет рассадником микробов и может стать "ботаническим парком" для бактерий и грибков", – предупредил специалист.

Он же уточнил, что делать это ежедневно не стоит, так как это может вызвать аллергическую реакцию на тот же стиральный порошок.

Некоторые люди не меняют постельное белье никогда.

Искал ответ на этот же вопрос интернет-магазин кроватей Time 4 Sleep. В частности, проведя опрос, его специалисты выяснили, что только 28% британцев меняют простыни еженедельно.

Самый большой процент людей меняют простыни каждые две недели – 40%.

Но 24% признались, что стирают свое постельное белье только раз в три-четыре недели.

Однако наибольшей загадкой для авторов опроса стали 8% жителей Британии, которые сознались, что вообще не меняют постельное белье.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалист объяснил, как "освежить" многократно выстиранное постельное белье.

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