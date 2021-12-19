Почему постельное белье следует менять еженедельно: блогер привела четыре аргумента

Очень многие не готовы говорить на такую тему, как смена постельного белья. Однако есть несколько причин стирать его как можно чаще.

Вопросом о том, как часто необходимо переодевать пододеяльники и менять простыни, задалась блогер TikTok Беки, пишет The Sun. Она же породила волну обсуждения этой темы в интернете, которая, как оказалось, достаточно щекотливой для многих.

Говоря о том, как часто следует менять постель, в которой мы спим, Беки заявила, что делать это следует каждую неделю и назвала ряд причин, почему стоит придерживаться этого правила.

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В видео, опубликованном на ее странице @clean_withbecky, она сказала: "Вам нужно менять простыни не реже одного раза в неделю, если у вас аллергия, вы много потеете, спите голым или в обнимку с животными.

"Мужья и дети считаются животными", – шутливо добавила она.

Такой пост вызвал бурю обсуждений. У Беки в TikTok 36,2 тысяч подписчиков и многие из них рассказали, когда же они на самом деле меняют белье, в котором предаются "объятьям Морфея".

Один из подписчиков блогера написал: "Я меняю свое постельное белье один или два раза в месяц".

Другой ответил: "Я поражаюсь тем, кто делает это раз в две недели".

Еще один написал: "Еженедельно – это нормально, иногда бывает две недели, но никогда не дольше, особенно летом".

Четвертый добавил: "Я меняю постель два-три раза в неделю, но иногда и на следующий день".

Микробиолог из Нью-Йоркского университета Филип Тиерно рассказал в интервью Business Insider об опасностях не очень регулярной стирки простыней.

В частности, Тьерно заявил, что одна неделя – это максимальное время, в течение которого можно спать на одних и тех же простынях, а дальше следует их отправить в стиральную машинку.

"Через неделю ваша кровать станет рассадником микробов и может стать "ботаническим парком" для бактерий и грибков", – предупредил специалист.

Он же уточнил, что делать это ежедневно не стоит, так как это может вызвать аллергическую реакцию на тот же стиральный порошок.

Искал ответ на этот же вопрос интернет-магазин кроватей Time 4 Sleep. В частности, проведя опрос, его специалисты выяснили, что только 28% британцев меняют простыни еженедельно.

Самый большой процент людей меняют простыни каждые две недели – 40%.

Но 24% признались, что стирают свое постельное белье только раз в три-четыре недели.

Однако наибольшей загадкой для авторов опроса стали 8% жителей Британии, которые сознались, что вообще не меняют постельное белье.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалист объяснил, как "освежить" многократно выстиранное постельное белье.