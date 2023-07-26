Почему подростки конфликтуют с мамами: ученые обнаружили объяснение в их мозге

Подростковый бунт против родителей – явление известное с давних времен. Объясняли его разными причинами, но с развитием медицинских технологий ученые начали исследовать его на таких глубоких уровнях, как реакция мозга. И пришли к весьма интересным выводам.

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Об одном таком исследовании рассказало издание Science News. В работе ученые выясняли, как с возрастом меняется восприятие ребенком голоса матери.

Как рассказал один из авторов работы, нейробиолог Дэниел Абрамс из Медицинской школы Стэнфордского университета, родителям подростков выводы могут показаться до смешного очевидными. Абрамс и сам воспитывает двух сыновей подросткового возраста. Однако до сих пор инструментальным методом предположения опытных родителей на таком уровне еще не проверяли. Между тем, по мере того, как дети растут и расширяют свои социальные связи за пределы своей семьи, их мозг радикальным образом перестраивается.

Абрамс с коллегами сканировали детей возрастом от 7 до 16 лет во время того, как эти дети слушали голоса своих матерей и чужих женщин. Для чистоты эксперимента, эти голоса произносили не подлинные слова, а подобные на них наборы звуков, лишенные смысла: "тибудишелт", "кебудишелт" и "пибудишелт". При прослушивании у подопытных детей закономерно активировались разные участки мозга. Но у разных возрастов активизация была разной.

Выяснилось, что дети в возрасте 7-12 лет реагировали на голос мамы более сильным возбуждением в тех частях, которые отвечают за награду и внимание. Голос незнакомки на них такого впечатления не производил. А вот у детей постарше все происходило с точностью до наоборот.

"Подобно тому, как ребенок настраивается на маму, у подростков есть совсем другой класс звуков и голосов, на которые им нужно настроиться", - объяснил это явление Абрамс. Приблизительно в возрасте 13-14 лет мозг человека начинает острее реагировать на голос чужой женщины, а маму начинает, что называется, пропускать мимо ушей.

Но ученые объяснили это не тем, что соответствующие участки мозга ребенка перестают реагировать на маму. Просто незнакомые голоса начинают быть более полезными и достойными внимания по мере того, как социальные связи молодого человека расширяются.

По словам Абрамса, это естественный и даже правильный процесс. Изучение новых людей и ситуаций является отличительной чертой подросткового возраста. "То, что мы видим здесь, – просто чистое отражение этого явления", – сказал ученый.

Это исследование совпадает с выводами из исследования, результаты которого в 2011 году опубликовали биологический антрополог Лесли Зельцер из Университета Висконсин-Мэдисон с коллегами. Они установили, что у девочек, которые в состоянии стресса слышат по телефону голос мамы, уровень гормонов стресса падает. А вот от текстовых сообщений такой реакции у них не было.

Результаты исследования, которое Абрамс с коллегами опубликовал в июне в журнале Journal of Neuroscience, обоснованно подтверждают идею о том, что мозг меняется, чтобы отражать новые потребности, приходящие со временем и опытом. Так, по словам Зельцера, в процессе взросления выживание ребенка все меньше зависит от материнской поддержки и все больше – от принадлежности к группе, в частности группе сверстников.

Пока неустановленным остается, насколько универсален этот нейронный сдвиг. По словам Зельцера, на результаты могут влиять отношения матери и ребенка, стиль воспитания и даже опыт пренебрежения и жестокого обращения.

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