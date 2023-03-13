Почему опасно спать возле телефона: дело не только в излучении

Последнее, что делают большинство нас перед сном, это выключают телефон и кладут его рядом с собой. Но на самом деле это плохая привычка. Причем, причин сразу несколько.

Видео дня

OBOZREVATEL разбирался по этим причинам. Ознакомившись с ними, вы наверняка захотите найти своему гаджету новое место.

Это может осложнить засыпание

Исследования показывают, что использование перед сном любого электронного устройства – не только телефона, но и планшета, телевизора, компьютера, игровой консоли и т.п. – может сделать процесс засыпания сложнее. Когда вы используете гаджеты, особенно мобильный телефон, прямо перед сном, вы не даете своему телу и мозгу достаточно времени, чтобы расслабиться. Кроме того, новостные ленты, видео или игры провоцируют эмоции, которые могут быть слишком сильными перед сном.

Это может помешать вашему циклу сна.

Действие синего света, которое присутствует в подсветке современных экранов, сбивает ваши внутренние часы, задерживая естественный выброс мелатонина – гормона, провоцирующего засыпание. Наши циркадные ритмы на протяжении тысячелетий были тесно связаны с восходом и закатом, которые сигнализировали, что пора спать и просыпаться. Но смартфоны нарушили этот процесс. Независимо от того, подвергаете ли вы себя влиянию синего света прямо перед сном, или мигает ли ваш телефон ночью, пока вы спите, это негативно повлияет на ваш цикл сна. В некоторых смартфонах есть функция фильтра синего света, но эффективнее будет отказаться от использования гаджета перед сном полностью.

Это несколько повышает риск облучения

Страшилка о том, что использование телефона может спровоцировать рак, пока не имеет достаточных научных доказательств. Однако сложно отрицать тот факт, что мобильный телефон при использовании выдает небольшой уровень неионизирующего излучения. Единственный известный побочный эффект этого – нагревание. Тем не менее, эксперты советуют все же не размещать гаджет у кровати, чтобы избежать любых рисков и лучше выспаться.

В идеале лучше вынести гаджет в другую комнату, чтобы он не мешал ничем. Если телефон все же необходим вам рядом, выключите все уведомления, включая вибрацию, и положите устройство экраном вниз, чтобы вспышки не прерывали ваш сон.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чего нельзя делать, если смартфон упал в воду.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.