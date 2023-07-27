Почему никогда нельзя сдирать обгоревшую на солнце кожу: дерматолог объяснила опасность

Солнечные ожоги появляются от чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей. Дерматологи не советуют сдирать обгоревшую на солнце кожу.

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Сдирая кожу, можно нарушить процесс ее естественного обновления и спровоцировать ряд заболеваний. Детали рассказало издание Express.

Дерматология Натали Курсио объяснила, что шелушение кожи может возникнуть вследствие солнечных ожогов первой и второй ступеней.

"Солнечный ожог происходит после того, как защитные силы организма не справляются с чрезмерным влиянием ультрафиолетового света", – отметила дерматологиня.

Солнечные ожоги первой ступени вызывают покраснение. Они болезненны на ощупь, но поражают только эпидермис, наружный слой кожи. Ожог второй степени более серьезный – на коже уже появляются отеки и волдыри. При обоих видах кожа может начать шелушиться, как правило, примерно через три дня. Лущение – признак того, что организм пытается избавиться от поврежденных клеток.

Когда кожа отторгает обожженный эпидермис, происходит процесс самоисцеления, образование нового слоя. Сдирая кожу раньше, чем она готова к отторжению, можно помешать процессу обновления. В кожу могут проникнуть всевозможные инфекции. Кроме того, возрастает риск эстетических дефектов – появления неровного тона, рубцов и болезненных волдырей.

Лиза Мейсон-Пойнер, директор клиники эстетических услуг, добавила, что следует позволить мертвой коже отслаиваться самостоятельно. Можно увлажнить ее успокаивающим гелем на основе алоэ вера.

Лущение обычно прекращается, когда ожог заживает – примерно через семь дней для легких или умеренных ожогах.

Ультрафиолетовые лучи являются основной причиной рака кожи. Брюс Грин, дипломированный ученый и основатель SOS Serum Skincare, отметил: "Слишком интенсивное облучение УФ также вызывает преждевременное старение и повреждение кожи. Уровень УФ всегда самый высокий в среднем 11:00 до 15:00".

Поражение от ультрафиолетового излучения является накопительным, что вызывает долгосрочный риск развития онкологии.

Ультрафиолетовые лучи могут повредить кожу на всех уровнях, от эпидермиса (поверхности) до дермы (глубоких слоев), включая коллагеновые и эластиновые волокна.

Лучший способ защитить кожу от ультрафиолетового излучения – использовать качественный солнцезащитный крем.

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