Почему неправильно говорить на украинском 'моющее средство': как заменить

Для мытья посуды мы используем "миючий засіб". Это словосочетание настолько часто звучит отовсюду, что мы даже не задумываемся о его неправильном употреблении.

На самом деле украинскому языку несвойственны активные причастия настоящего времени с окончаниями на -ачий, -ячий, -учий, -ующий (бачачий, ходячий, їдучий, кохаючий, наступаючий). OBOZREVATEL разбирался, чем следует заменить "миючий засіб".

Нормами современного украинского языка не рекомендовано употреблять причастия активного состояния с -уч-, -юч-. Поэтому есть несколько вариантов, как правильно сказать ""миючий засіб":

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Используйте словосочетание "засіб для миття посуду". Замените слово "миючий" на "мийний". Перестройте предложение таким образом, чтобы использовать глагол "мыть".

К примеру:

"А скільки коштує цей засіб для миття посуду?"

Поєднання лимонної кислоти і мийного засобу швидко очистить та дезінфікує поверхню.

Языковеды также утверждают, что можно использовать слова с суффиксами -ач-, -яч-, -уч-, -юч-, (-ущ-, -ющ-), которые перешли в класс прилагательных. К примеру, "блискучий успіх", "квітучий сад", "родюче поле".

Кстати, Новый год ни на кого не наступает. Он приходит. Наконец, настает. Ни в коем случае не говорите "наступаючий рік" – это грубая ошибка, типичный русизм. Как правильно поздравить с праздниками – читайте в материале.

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