Почему нельзя заваривать чай дважды: какие исключения

Настоящие ценители чая знают, как легко нарушить вкус напитка неправильным завариванием. Температура воды и выдержка должны соответствовать сорту чая. Но многие любят заваривать его в больших количества и использовать заварку до конца, а иногда и заливать ее повторно.

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OBOZREVATEL разбирался, насколько это правильно. И в каких случаях возможны исключения из общих правил заваривания.

Правило 15 минут

На самом деле все полезные свойства ароматного напитка сохраняются в нем в течение 15 минут после заваривания. Далее листья начинают отдавать слишком много дубильных и азотистых веществ. Это делает вкус чая слишком терпким и даже горьким. К тому же в таком случае он может причинить вред людям с проблемами пищеварения. В частности, перестоянный чай не следует употреблять тем, у кого повышена кислотность желудка.

Что происходит с чаем после повторного заваривания

Всю основную пользу чай отдает во время первой заливки кипятком. По приблизительным оценкам, таким образом можно получить до 70% всех веществ, которыми славится напиток. Следовательно, на повторное заваривание у чая останется примерно 30% пользы. К тому же так страдает его вкус, который становится более размытым и не раскрывается букетом, как положено.

Сколько раз можно заваривать чай

Если речь идет о черном чае, то он не подлежит повторному завариванию вообще. Хорошо ферментированные листья отдают все свои полезные вещества сразу. Во второй раз от них не будет ни вкуса, ни пользы. Это же касается травяных чаев.

Между тем менее ферментированные чаи – прежде всего зеленый, а также белый или красный, вполне пригодны для повторного заваривания. Однако эксперты советуют каждое следующее настаивание делать на 1-2 минуты дольше.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых распространенных ошибках при заваривании чая.

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