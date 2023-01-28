Почему нельзя вставать утром с левой ноги: откуда взялось суеверие и в чем суть

О том, что утром можно "встать не с той ноги", известно каждому. Этот фразеологизм не несет никакого положительного подтекста и означает, что в течение дня все идет кувырком, ничего не удается, человек находится в плохом настроении из-за сплошных неудач. По поверью, издавна существовала традиция ставить кровать у стены так, чтобы вставая с нее, сначала касаться пола правой ногой.

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Существует множество теорий, подтверждающих значение древнего суеверия. По одной из них, человеческое тело окружает два магнитных поля. Одно двигается от головы к ногам, а другое – наоборот, снизу доверху. То есть когда, просыпаясь, вставать "с правой ноги", можно усилить действие магнитного поля. Это приведет к увеличению потока энергии, человек будет чувствовать себя оживленным, уверенным, бодрым и полным сил. День пройдет без стрессов благодаря большей концентрации и внимательности.

Как правильно вставать с кровати

С точки зрения биологии, объяснение простое. Каждый имеет доминантную часть мозга. За правую половину отвечает левое полушарие, за левое – правое. И после сна первой всегда просыпается доминантная сторона мозга. Определить это очень просто. Если вы правша – вставать надо с правой ноги. Так организм "запустится" правильно.

Специалисты разработали определенные правила подъема с кровати. Здесь дело не в поверьях и предрассудках, а в анатомических особенностях. Важно подниматься осторожно, чтобы не повредить спину, шею или другие части тела.

Подниматься нужно медленно. Не подрывайтесь и не бегите, как только откроют глаза. Потянитесь, чтобы окончательно очнуться. Можете даже проверить соцсети.

После этого советуют несколько минут посидеть на кровати и встать, опираясь на нее руками, словно подталкивая свое тело.

Не создавайте лишнего давления и не нагружайте сразу шею и позвоночник.

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