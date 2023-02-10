Почему нельзя возвращаться домой за забытыми вещами: суть приметы

О том, что возвращаться с дороги домой – плохая примета, знают все, но не все задумывались о сути суеверия. Причин вернуться может быть немало: вы забыли дома какую-то вещь, вы переживаете, что не выключили утюг, вас об этом попросили. И порой приходится совершать этот поступок, который в народе считается неблагоприятным сигналом. Но почему нельзя возвращаться домой?

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OBOZREVATEL разбирался с народными верованиями на этот счет. и с тем, как в народе смягчали последствия потенциально негативной ситуации.

В чем суть суеверия

В народном сознании жилище и внешняя среда считаются двумя отдельными мирами. Якобы порог жилища оберегают души умерших родственников, из-за чего внутри человеку уютнее и безопаснее. Эти же души дают свое благословение, когда человек выходит по делам. Если же он, не закончив начатого, возвращается, то это их злит. За это они могут лишить своей протекции.

Другое объяснение рассказывает об ангеле-хранителе, который может после незапланированного возвращения остаться дома и не сопровождать человека на дальнейшем пути. Это тоже ничего хорошего не предвещает.

Положительные приметы

Но не все суеверия о возвращении домой предвещают неудачи. По некоторым версиям поверья, это знак предупреждения об опасности и попытке защитить человека со стороны высших сил. Мол, таким образом духи-хранители, почувствовав беду, пытаются вернуть его туда, где безопаснее.

Некоторые версии суеверия возлагают ответственность на это на домового – озорного духа дома. Якобы это он специально прячет вещи, чтобы человек вернулся за ними и избежал какой-то неприятности. Самый простой пример – дождливая погода. Домовой прячет зонтик специально, чтобы обитатель жилья, за которое он отвечает, вернулся за ним и не промок. Если вы чувствуете облегчение после того, как переступите свой порог, можете быть уверены – вам не дали отойти далеко не напрасно.

Также знатоки примет советуют прислушиваться к своей интуиции. Если она настойчиво говорит вам свернуть с пути и проверить, все ли дома в порядке, значит на это есть внутренние основания.

Как уберечься от действия плохой приметы

Если вы все же считаете эту примету скорее плохой, существует несколько способов оградить себя от негативного пророчества. Для этого нужно совершить определенные ритуальные действия.

Посмотреть в зеркало по возвращении. Таким образом вы отражаете негативную энергетику, которую могут наслать на вас раздраженные духи-хранители.

Трижды постучаться по дереву. Это пробудит домового и он снова наградит человека своим благословением в путь.

Захватить с собой талисман. Если духи предупредили вас об опасности на пути, логично взять с собой что-нибудь, что даст вам дополнительную защиту. Это может быть счастливый камень или какой-нибудь намоленный предмет.

Сесть на стул. Таким образом вы укажете духам-хранителям, что вы вернулись домой по-настоящему, а не просто заскочили взять забытое. А заодно на минутку остановитесь и подумаете, не забыли ли что-нибудь еще, чтобы не возвращаться снова. При выходе после такой паузы вы снова получите защиту высших сил.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему первой в новый дом пускают кошку.

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